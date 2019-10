È stata archiviata l’inchiesta della procura di Milano sull’ex giudice Francesco Bellomo

È stata archiviata l’inchiesta per corruzione nei confronti di Daniele Frongia - assessore allo Sport di Roma : È stata archiviata la posizione di Daniele Frongia , assessore allo Sport di Roma , che era indagato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione al comune di Roma , quella che aveva portato anche all’arresto del presidente del consiglio comunale di Roma Marcello De Vito.

L'inchiesta sui voli di stato di Salvini è stata archiviata : La Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti ha disposto l'archiviazione del procedimento riguardante il presunto uso indebito da parte dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini di 35 viaggi aerei a bordo di velivoli a disposizione della Polizia di stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la magistratura contabile, che ha trasmesso il fascicolo, per quanto di competenza, alla procura di Roma, "non sono emersi ...