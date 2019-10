Detto Fatto | Bianca Guaccero spiazza tutti | “Sono andata in analisi”

“Faccio molto fatica”. Detto Fatto - Bianca Guaccero rompe il silenzio sul caso Pamela Prati : succede in diretta e è polemica : Dopo le polemiche dei giorni scorsi scoppiate intorno a ‘Non è l’Arena’, Bianca Guaccero decide di dire la sua sul caso che ha visto coinvolta Pamela Prati e il matrimonio fasullo con Mark Caltagirone, personaggio che poi si scoprì essere fittizzio. La conduttrice, sempre misurata, lo ha Fatto a fianco di Jonathan Kashanian, l’opinionista che da qualche settimana è arrivato al fianco della conduttrice, durante la puntata del 23 ottobre 2019, ...

Fico - colf in nero scoperta dalle Iene : 'Ci ha Detto il falso - che fine ha fatto Imma?' : Un anno e mezzo fa la trasmissione Mediaset aveva denunciato il fatto che il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico potesse avvalersi della collaborazione di una lavoratrice domestica in nero, cosa che aveva spinto l'esponente del Movimento Cinque Stelle a sporgere querela per diffamazione nei confronti di chi, a suo avviso, ledeva la sua immagine. Ad un anno e mezzo di distanza, però, a quanto pare in sede giudiziaria sono state le ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero in lacrime in diretta tv dopo una sorpresa : Bianca Guaccero si lascia andare alle lacrime a Detto Fatto, emozionandosi per una sorpresa. La conduttrice ormai da oltre un anno è al timone dello show di Rai Due e nelle ultime settimane è stata al centro di accese critiche. Prima lo scontro con Mariotto, poi le frecciatine di Ciacci, infine lo spettro degli ascolti in calo e i gossip su un flirt con Fabrizio Moro. Bianca, da vera professionista qual è, ha sempre affrontato tutto con grinta ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero gela Jonathan : "Ti rendi conto di cosa hai fatto?" - "Dai - le mutandine..." : Momenti di imbarazzo a Detto Fatto, il factual show pomeridiano di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero. Il programma ha messo in mostra delle novità nel corso degli anni, tra cui la "superclassifica dei Vip" affidata all'ex gieffino Jonathan Kashanian. Durante questo momento clou della trasmissione, è

“Attento a quello che dici!”. Detto Fatto - Bianca Guaccero contro Jonathan che stavolta risponde a tono : Detto Fatto continua a essere uno dei programmi più amati dagli italiani. Merito di Bianca Guaccero, che lo conduce in maniera magistrale. Merito anche dei tanti ospiti e opinionisti che si alternano in studio. Su tutti, l’ex grande fratello e mastro di stile Jonathan tra le novità di questa stagione. Da qualche settimana infatti c’è anche una nuova pagina, tutta dedicata al gossip, che ha come protagonista Jonathan Kashanian. È lui che, ...

“Hey ma…”. Detto Fatto - gelo in studio tra Bianca Guaccero e Carla Gozzi : la verità viene fuori davanti a tutti : Una puntata che ancora un volta riserva delle sorprese quella di Detto Fatto. Bianca Guaccero ha avuto infatti una piccola discussione con Carla Gozzi, una dei nuovi tutor del programma. Tutto è partito proprio da Bianca Guaccero che, da qualche settimana, ha il suo bel da fare nel tenere sotto controllo l’esuberanza di Jonathan, nuovo opinionista e sempre su di giri. Tutto è cominciato nella mattinata di oggi, una mattinata diversa per Carla ...

Detto Fatto - Jonathan Kashanian gela Bianca Guaccero in diretta : “Hai un flirt con Fabrizio Moro?” : Momenti di imbarazzo nel corso dell’ultima puntata di Detto Fatto su Rai 2. Era il momento della rubrica di gossip quando Jonathan Kashanian ha spiazzato tutti facendo una domanda molto personale che ha lasciato senza parole la conduttrice, Bianca Guaccero. Il tema era “Vip canterini” e l’ex gieffini ha Fatto sentire una canzone di Fabrizio Moro in cui si sente anche una voce femminile, quella proprio di Bianca Guaccero, ...

Crozza-Calenda e il suo esilarante mea culpa : “Ho Detto un mare di cazzate per 30 anni - pure ‘sto fatto che esistono i poracci l’ho capito ora” : Nella puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – il mea culpa di Crozza-Calenda che candidamente ammette: “Per trent’anni ho detto solo cazzate. Pensa che io per trent’ anni mica buttavo la pasta nella pentola. Prendevo l’acqua bollente e la versavo nella scatola degli spaghetti. Me magnavo il cartone mollo. pure ‘sto fatto che esistono i poracci, sì insomma, quelli che lavorano in fabbrica, ...