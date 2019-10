Da Budapest a Milano passando per l’Izoard |  ecco il Giro 2020

Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Cultura, arte, paesaggi straordinari, eccellenze del Made in Italy. Ma non sarà una corsa facile. Tre cronometro individuali, cinque tappe di alta montagna con lo Stelvio (Cima più alta), il Sestriere, il Colle dell'Agnello con sconfinamento in Francia sul mitico Izoard

