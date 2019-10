Conti in rosso alla Regione | scontro tra Musumeci e Micciché

Milan-Lecce finisce in parità - le pagelle rossonere : ottimo Calhanoglu - ingenuo Conti : Parte con un pareggio l'avventura di Stefano Pioli sulla panchina rossonera: Milan-Lecce è finita 2-2. Il tecnico si augurava di festeggiare meglio il suo compleanno e l'esordio, ma la ciliegina sulla torta la toglie al minuto numero 91 Calderoni con un gran tiro da fuori area che beffa Donnarumma. Partita strana, nella quale il primo tempo il Milan domina, ma porta a casa solamente un gol (con l'ispiratissimo Calhanoglu). Poi nel secondo tempo ...

Milan-Lecce - follia di Conti nell’area rossonera : Babacar prima sbaglia il penalty ma poi rimedia con il tap-in [VIDEO] : L’esterno rossonero colpisce con il braccio un cross di Farias, l’arbitro assegna il rigore che Babacar sbaglia, prima di realizzare l’1-1 sulla respinta di Donnarumma Si complicano le cose per il Milan a San Siro, il Lecce infatti trova il pareggio con Babacar, che prima sbaglia il rigore e poi con il tap-in rimedia a porta vuota. Un penalty concesso con il VAR dall’arbitro Giacomelli, che va a rivedere al monitor ...

Più costi che interessi : i Conti correnti sono già in rosso. L’alternativa dei Conti deposito : L’annuncio di UniCredit (di applicare tassi negativi sulla liquidità in conto corrente superiore ai 100mila euro) segna sicuramente un confine psicologico importante nel rapporto tra banca e cliente. Intanto i parcheggi a media scadenza offrono ritorni netti vicini all'1%

Il lato nascosto di Bernard Arnault : una «bad company» in Belgio e Conti in rosso : Alla periferia di Bruxelles c’è la sede della Courtinvest, una società controllata dal patron del gruppo Lvmh che registra perdite da capogiro e un patrimonio netto negativo per oltre 1,4 miliardi di euro. È l’eredità di un’operazione che ha portato Arnault a diventare il secondo azionista di Carrefour

Sicilia - in Regione Conti in rosso e divise d’oro : gara di appalto da più di un milione di euro per comprare gli abiti a 997 uscieri e autisti : La Sicilia con oltre sette miliardi di “buco” è pronta a sborsare più di un milione per le nuove divise di autisti, uscieri e portieri. Sono quasi mille, a prestare servizio per la Regione. A loro, presto il governatore Nello Musumeci consegnerà la bellezza di quattro nuovi abiti ciascuno: due per l’inverno e due per l’estate, con tanto d’accessori e gonfaloni cuciti sul petto. conti in rosso, divise blu – E dire che ...

Tra Conti in rosso e autonomia. Nello Musumeci ci racconta i guai della Sicilia : A ogni rivelazione statistica viene fuori che il sud, Sicilia inclusa, affonda. Le responsabilità politiche sono enormi. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, non le nasconde. Anzi, ne esalta la drammaticità, ma non per questo il Mezzogiorno può essere abbandonato al suo triste destino di mal

Primo arresto in Italia per Codice rosso a Pisa : Sindaco Conti : “Sradicare usanze oggi riconosciute come reati” : Sulla vicenda del Primo arresto per “Codice rosso” avvenuto a Pisa, i commenti del Sindaco di Pisa, Michele Conti, e

Juventus - Conti in rosso : 40 milioni di passivo nel 2019 : Juventus in rosso nel 2018-2019. Exor, la holding della famiglia Agnelli che detiene la maggioranza del pacchetto della società, ha chiuso il semestre gennaio-giugno 2019 con un passivo di 47 milioni di euro. Questo quanto scrive ‘Calcio e Finanza‘. C’è da considerare l’utile di 7.7 milioni del semestre precedente (luglio-dicembre 2018), dunque si può parlare di circa 40 milioni di rosso. Tuttavia, per conoscere con ...

Milan - i Conti migliorano ma il bilancio è in rosso di 85-90 milioni : Elliott non finanzierà alcun aumento di capitale : Il CDA di ieri tenuto a Casa Milan ha mostrato un miglioramento dei conti, nonostante l’esercizio 2018-2019 dovrebbe chiudersi con 85-90 milioni di rosso: Elliott non finanzierà alcun aumento di capitale Il Milan è ancora alle prese con i propri conti da sistemare. Il CDA riunitosi ieri a casa Milan, con ordine del giorno la verifica sul secondo semestre del bilancio chuso a fine giugno, ha portato con sé notizie contrastanti. L’esercizio ...

Governo giallorosso - impazza totomimistri alla faccia della “disContinuità” : C’è chi scalpita per conquistare l’ambita poltrona. C’è chi, invece, quella a cui è già aggrappato da quattordici mesi non intende lasciarla. Ma c’è anche chi è stato colpito dalla delusione perché sin dal primo momento ha capito che non farà mai il ministro di un eventuale nuovo Governo Pd-M5s. Che, qualora nascesse, dagli ultimi segnali difficilmente la “discontinuità” ne sarà spirito principe. Neanche a parlarne, ovviamente, qualora il Pd ...