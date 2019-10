Calcio | in Cina la prima edizione della Coppa del Mondo per club 2021 con 24 squadre

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Girelli trascina la Juventus - tris del Milan nel derby contro l’Inter : La terza giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020 fa parte dell’album dei ricordi. Quest’oggi sono state due le partite che hanno delineato il quadro del terzo turno. Le campionesse d’Italia della Juventus si sono imposte contro il Florentia 3-1 tra le mura amiche. Un match non semplice per le bianconere, passate per prime in vantaggio grazie alla marcatura di Cristiana Girelli al 18′. Le ospiti ...

Calcio - Italia-Grecia – Qualificazioni Europei 2020 : gli Azzurri in verde per i 3 punti che avvicinano il pass : Siamo solamente a inizio ottobre, ma l’Italia potrebbe già staccare il pass per Euro 2020. La Nazionale del CT Roberto Mancini, infatti, è ormai ad un passo dal primo obiettivo minimo verso la rassegna continentale itinerante che si disputerà nel corso della prossima estate. Domani sera, alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, infatti, gli Azzurri, per l’occasione con una discussissima casacca verde, cercheranno i 3 punti contro ...

Mertens : “Sto bene al Napoli. Non mi vedo in Cina o in Qatar. Dicono che sono adatto al Calcio spagnolo” : Dries Mertens ha rilasciato una lunga intervista al portale belga Rtbf: “Ho 32 anni, ma non mi sono mai sentito così bene. E’ come se ne avessi 25-26 sul piano atletico, forse perché non ho ancora figli. Sto vivendo la mia migliore fase della carriera. Il prossimo europeo non sarà la mia ultima occasione di stare ancora in nazionale” Sul vicinissimo record di Maradona: “sono molto orgoglioso di poter eguagliarlo: stiamo ...

LIVE Calcio femminile - Italia-Bosnia in DIRETTA : azzurre per avvicinare la qualificazione agli Europei : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita – Programma, orario e tv di Italia-Bosnia Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Bosnia, quarta giornata delle qualificazioni agli Europei 2021 di Calcio femminile. Allo stadio Renzo Barbera di Palermo le azzurre vanno a caccia del primo squillo interno dopo i tre successi fuori casa contro Israele, Georgia e Malta. La classifica del ...

LIVE Malta-Italia 0-1 Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Girelli vicina al raddoppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 87′ Combinazione tra Girelli e Giacinti con quest’ultima al tiro che non è riuscita ad incrociare la palla sul secondo palo. 85′ Rosucci che viene tirata giù in area di rigore ma per l’arbitro non è calcio di rigore. 83′ Dentro Guagni fuori Bartoli per l’Italia. 81′ Esce Sciberras ed entra Turner per Malta. 79′ Girelli dalla sinistra prova a ...

Serie A TV - vicina l’intesa tra la Lega Calcio e Mediapro : La Serie A avrebbe deciso la strada da intraprendere per massimizzare gli introiti da diritti tv per il triennio 2021-2024. Secondo quanto riferito da MF-Milano Finanza, dopo mesi di estenuanti trattative con Mediapro (che già si era fatto avanti con l’ ultimo bando, assegnato poi nel giugno di un anno fa a Sky Italia e […] L'articolo Serie A TV, vicina l’intesa tra la Lega calcio e Mediapro è stato realizzato da calcio e ...

Lazio-Genoa 4-0 - le pagelle di CalcioWeb : Immobile e Radu trascinano i biancocelesti [FOTO] : Lazio-Genoa, LE pagelle DI CalcioWeb – La Lazio riparte alla grande dopo lo stop di San Siro. Vittoria netta contro il Genoa, in rete Milinkovic-Savic, Radu, Caicedo e Immobile. Da sottolineare il bell’abbraccio tra Immobile e Simone Inzaghi dopo il quarto gol, dopo le polemiche dell’ultima settimana. In alto la FOTOGALLERY. Lazio-Genoa, LE pagelle DI CalcioWeb Lazio (3-5-2): Strakosha 7; Luiz Felipe 7, Acerbi 6.5, Radu ...

Calciomercato Napoli - Callejon tentato dalla Cina : le ultime : Calciomercato Napoli, Callejon tentato dalla Cina: le ultime Calciomercato Napoli Callejon| Callejon rischia il clamoroso addio. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis e Carlo Ancelotti hanno più volte ribadito la volontà di voler confermare l’attaccante ex Real Madrid. Al momento, tuttavia, la situazione resta completamente bloccata. Il contratto di Callejon scade a ...

Fiorentina-Sampdoria - le pagelle di CalcioWeb : Chiesa e Ribery trascinano i viola alla prima vittoria [FOTO] : Fiorentina-Sampdoria, LE pagelle DI CalcioWeb – La Fiorentina trova la prima vittoria in campionato. Battuta la Sampdoria per 2-1 con le reti di Pezzella e Chiesa, a nulla serve il gol di Bonazzoli. Bene la difesa viola e i due “attaccanti” Chiesa e Ribery. Malissimo, ancora una volta, Murillo. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY. Fiorentina-Sampdoria, LE pagelle DI CalcioWeb Fiorentina (3-5-2): Dragowski ...

Cagliari-Genoa 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : Nandez trascinatore - bene Simeone [FOTO] : Cagliari-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match della Sardegna Arena tra il Cagliari ed il Genoa valevole come anticipo del venerdì della quarta giornata di Serie A. Gli uomini di Maran, dopo il doppio stop interno contro Brescia e Inter, hanno trovato la prima vittoria stagione a Parma trascinati da un Ceppitelli versione goleador. Quelli di Andreazzoli, dopo il pari di Roma e il successo contro la ...

Brescia-Bologna 3-4 - le pagelle di CalcioWeb : Orsolini trascinatore [FOTO] : Brescia-Bologna, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato uno dei tre match delle 15 di questa domenica di Serie A. Al Rigamonti di fronte Brescia e Bologna. Esordio in casa per le Rondinelle dopo le due gare in trasferta che hanno prodotto una vittoria (a Cagliari) ed una sconfitta (a Milano). I felsinei vogliono invece continuare a rimanere imbattuti in seguito ai quattro punti ottenuti. La compagine rossoblu dovrà ...

VIDEO Fiorentina-Arsenal 0-4 - Highlights - gol e sintesi Champions League Calcio femminile : Miedema trascina le inglesi : Con due gol per tempo l’Arsenal passa a Firenze, in casa della Fiorentina, nella gara d’andata dei sedicesimi di finale della Champions League di calcio femminile. Doppietta di Miedema, reti di Little ed Evans ed ipoteca inglese sul passaggio agli ottavi. Di seguito le immagini salienti della sfida odierna. Highlights Fiorentina-Arsenal 0-4 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

Calcio femminile - Champions League 2019-2020 : Fiorentina-Arsenal 0-4. Doppietta di Miedema a trascinare le inglesi : Il pronostico era tutto per l’Arsenal ed il campo ha confermato la difficoltà della partita: la Fiorentina esce battuta per 0-4 nell’andata dei sedicesimi di finale della Champions League di Calcio femminile giocata al Franchi di Firenze ed ora il ritorno tra due settimane in Inghilterra servirà soltanto per onorare la competizione. Le inglesi, campionesse nazionali in carica, erano teste di serie nel sorteggio, ed in campo la ...

Calcio - Roberto Mancini : “Grande partita contro la Finlandia. La qualificazione agli Europei è vicina” : L’Italia di Roberto Mancini vince e convince a Tampere e supera 2-1 la Finlandia nella sfida valida per la sesta giornata delle qualificazioni agli Europei 2020. Arriva, dunque, la sesta vittoria in altrettante partite per la selezione del Bel Paese. A segno Ciro Immobile al 59′ e Jorginho su Calcio rigore al 79′. Momentaneo pareggio dei finlandesi di Pukki dal dischetto al 72′, frutto di una disattenzione della compagine ...