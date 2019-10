ATP Vienna – Dominic Thiem ai quarti di finale | vittoria in rimonta su Fernando Verdasco

LIVE Sinner-Monfils 3-6 2-2 - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : l’altoatesino perde il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Dritto in rete di Sinner. 40-30 Passante di dritto largo di Monfils, graziato Sinner. 30-30 Servizio e rovescio vincente sulla riga di fondo di Sinner. 15-30 Altro dritto in rete di Sinner. 15-15 Rovescio lungolinea vincente di Sinner. 0-15 Dritto in rete di Sinner. 2-2 Altro ace di Monfils. 40-15 Ace di Monfils. 30-15 Servizio e dritto largo di Monfils. 30-0 Prima vincente di ...

l'altoatesino perde il primo set : 1-1 Dritto vincente di Monfils. 40-30 Rovescio largo di Monfils. 40-15 Risposta di rovescio lunga di Sinner. 30-15 Doppio fallo di Monfils. 30-0 Dritto lungo di Sinner. 15-0 Risposta di dritto in rete di Sinner. 1-0 Risposta di dritto lunga di Monfils. 40-0 Servizio e dritto vincente di Sinner. 30-0 Dritto lungo di Monfils. 15-0 Rovescio lungo di Monfils. 3-6 Altra risposta sbagliata di ...

è cominciato il match! : 0-30 Passante di dritto facile di Monfils, non para Sinner. 0-15 Rovescio lungo di Sinner. 3-4 Servizio e rovescio vincente di Monfils. A-40 Altra prima vincente di Monfils. 40-40 Prima vincente di Monfils. 40-A Dritto vincente di Sinner. 40-40 Semismash debolissimo ma vincente a campo aperto di Monfils. 40-A Volée di rovescio vincente di Sinner! 40-40 Dritto vincente di Sinner. A-40 Dritto ...

è cominciato il match! : 2-3 Dritto in rete di Sinner. 40-30 Gran passante di rovescio incrociato vincente di Monfils. 30-30 Ace di Monfils. 15-30 Stavolta la volée di rovescio va lunga. 0-30 Favolosa volée stoppata di rovescio di Sinner! 0-15 Doppio fallo di Monfils. 2-2 Strepitoso dritto lungolinea vincente di Sinner! 40-15 Servizio e dritto vincente di Sinner. 30-15 Passante di rovescio in rete di Monfils. 15-15 ...

è cominciato il match! : 40-30 Doppio fallo di Monfils. 40-15 Risposta lunga di Sinner. 30-15 Risposta vincente di Sinner. 30-0 Dritto lungolinea vincente di Monfils. 15-0 Rovescio sul nastro di Sinner. 1-1 Dritto lungo di Monfils. 40-0 Rovescio lungo di Monfils. 30-0 Ace di Sinner. 15-0 Risposta di rovescio lunga di Monfils. 0-1 Dritto lungo di Sinner. 40-30 Rovescio lungo di Monfils. 40-15 Rovescio largo di ...

rivincita tra l'azzurro e il francese - in palio i quarti : 19.21 Verdasco ha chiuso il primo set per 6-3. 19.20 Buonasera a tutti, l'inizio del match tra Jannik Sinner e Gael Monfils ritarda ulteriormente, Thiem e Verdasco stanno giocando il primo set con lo spagnolo che sta servendo per chiudere il parziale contro il favorito e beniamino di casa austriaco. 17.05 Cari amici, il match tra Sinner e Monfils si giocherà in serata, al termine dei ...

rivincita tra l'azzurro e il francese - in palio i quarti : Il programma di Sinner-Monfils – Il ranking di Sinner Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale dell'ATP di Vienna (Austria) tra Jannik Sinner e il francese Gael Monfils. L'azzurrino, reduce dal convincente successo contro il tedesco Philipp Kohlschreiber, aspira a continuare la sua avventura sul veloce indoor austriaco, dovendo ...

Sinner-Monfils oggi - ATP Vienna 2019 : orario d'inizio e come vederla in tv e streaming : oggi, non prima delle 19.00, Jannik Sinner scenderà in campo contro il francese Gael Monfils nel match valido per gli ottavi di finale dell'ATP di Vienna (Austria). L'azzurrino, reduce dal convincente successo contro il tedesco Philipp Kohlschreiber, aspira a continuare la sua avventura sul veloce indoor austriaco, dovendo affrontare il ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : i risultati di mercoledì 23 ottobre. Monfils e Rublev i prossimi avversari di Sinner e di Berrettini : Va in archivio un’altra giornata da segnare sul calendario in chiave azzurra nell’ATP di Vienna (Austria). Sul veloce indoor Matteo Berrettini ha regolato in due set il bulgaro Grigor Dimitrov per 7-6 (5) 7-6 (1), guadagnandosi l’accesso ai quarti di finale. Per il romano un successo importante sulla strada che vuol portarlo alle ATP Finals di Londra. Il nome del prossimo avversario sarà quello del vincente della sfida tra il ...

ATP Vienna - Berrettini vola basso : “penserò alle Finals quando ci arriverò. Sinner? E’ davvero pazzesco” : Il tennista italiano ha parlato dopo la vittoria su Dimitrov, soffermandosi anche sulla crescita esponenziale di Sinner Vittoria sudata ma convincente per Matteo Berrettini, che stacca il pass per i quarti di finale a Vienna battendo in due set Grigor Dimitrov. Servono due tie-break all’azzurro per accedere al turno successivo, dove se la vedrà con il vincente del match tra Chung e Rublev. AFP/LaPresse Il 23enne ha poi parlato ai ...

Sinner-Monfils - ottavi ATP Vienna 2019 : data - programma - orario d’inizio - tv e streaming : Jannik Sinner affronterà Gael Monfils negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna, l’altoatesino si è qualificato al secondo turno del torneo sul cemento austriaco e ora se la dovrà vedere col francese che ha già sconfitto settimana scorsa ad Anversa. Il transalpino andrà a caccia della rivincita ma il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per andare a caccia di una nuova impresa dopo essere riuscito a entrare nella ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : chi sfiderà Matteo Berrettini ai quarti di finale? Avversario - data - programma - orario d’inizio e tv : Matteo Berrettini si è qualificato ai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna e ora attende di scoprire chi sarà il suo Avversario nel prossimo turno del torneo sul cemento austriaco. Il Tennista romano se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra il sudcoreano Hyeon Chung e il russo Andrey Rublev che si sfideranno domani, il nostro portacolori si potrà godere invece un giorno di riposo dopo aver liquidato Grigor Dimitrov e ...

Matteo Berrettini n. 9 del ranking ATP - ottavo nella race! Le proiezioni con i quarti a Vienna : passo importante verso le Finals! : Matteo Berrettini si è qualificato ai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna, il tennista romano ha sconfitto il bulgaro Grigor Dimitrov con un doppio tie-break e ha così staccato il pass per il prossimo turno sul cemento austriaco. Si tratta di un risultato cruciale per l’azzurro che sta inseguendo la qualificazione alle ATP Finals, il torneo di fine anno riservato agli otto migliori giocatori della stagione: il nostro portacolori ...