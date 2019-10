Al momento le nostre regole non permettono una ricandidatura di Virginia” | dice

Fonte : agi

(Di giovedì 24 ottobre 2019) “Al di là della sentenza della Cassazione, che esclude la mafia, noi denunciavamo un fenomeno che è stato dimostrato”. In una intervista a Il Messaggero Roberta Lombardi, capogruppo M5s alla Regione Lazio, non ha alcun dubbio che la sentenza dell'altro ieri su Mafia Capitale “in qualche modo peggiora la situazione” perché mette in evidenza il fatto che “non c'era bisogno della mafia per infestare l'amministrazione”. Insomma, “il problema c'era e la sentenza lo conferma”. Secondo l'esponente grillina, poi, il brand Mafia Capitale non è servito a 5Stelle per vincere le elezioni a Roma in quanto in quella situazione, “al di là di Virginia, credo –– che chiunque avrebbe vinto purché si fosse presentato alternativo al vecchio sistema dei partiti”. Poi la consigliera regionale ammette che a Roma per quanto riguarda l'efficienza dei servizi “c'è ancora molto da fare” e che per quanto ...

