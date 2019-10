Viaggi & Turismo | come approfittare del “Mese delle Crociere” e risparmiare

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Siamo appena entrati in quello che potremmo chiamare il “MeseCrociere“, periodo d’oro per chi vuole prenotare questo tipo di vacanza e che, nonostante il nome, generalmente dura due mesi, Ottobre e Novembre. In questo periodo tutte le compagnie di navigazione offrono ai clienti i loro migliori sconti –si può vedere su Crocierissime, l’agenzia web numero uno in Italia interamente dedicata al mondo del crociere – pari a circa il 30% in meno sui prezzi abituali. Ma ci sono anche altri tipi di offerte che si possono trovare,ad esempio le bevande illimitate al 50%; sia MSC Crociere che Norwegian Cruise Line offrono pacchetti bevande a 99 euro per le loro crociere di una settimana, oltre alle mance a metà prezzo, o un credito di bordo fino a 600 euro da spendere durante la crociera e molte altre agevolazioni. Oltre a queste offerte, Crocierissime ...

reportrai3 : Da quando si sono intensificati i viaggi in Russia il rapporto pubblico di #Salvini con la religione è profondament… - virginiaraggi : All’estero continuano a parlare di noi: l’iniziativa +Ricicli+Viaggi piace al mondo intero. Articoli di giornale, m… - virginiaraggi : Le macchine mangia-plastica nelle metro di @Roma continuano a piacere anche all’estero. Ecco il servizio dedicato a… -