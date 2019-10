Thiago Motta | insieme salveremo il Genoa

Genoa - presentazione Thiago Motta : 'Se diamo tutto - possiamo farcela' : Thiago Motta è ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa. Questo pomeriggio a Villa Rostan si è svolta la presentazione agli organi di stampa dell'italo-brasiliano. L'ex centrocampista del Barcellona è felice del suo ritorno al Grifone, questa volta in veste di allenatore: "Ho buone sensazioni, tornare qui è un onore", le prime parole di Thiago Motta. "Dobbiamo uscire da questa situazione con il lavoro quotidiano. Attraverso il lavoro ne ...

Genoa - Thiago Motta è ufficialmente il nuovo allenatore : i dettagli del contratto : L’italo-brasiliano ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo, nel pomeriggio ha diretto il primo allenamento Thiago Motta è ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa, il club ligure lo ha reso nota nella serata di oggi dopo aver definito tutti i dettagli con l’italo-brasiliano, che ha firmato un contratto annuale con opzione per un’altra stagione. Questa la nota del club: ‘Il Genoa Cricket and ...

Genoa - arriva Thiago Motta al poso di Andreazzoli : il piano tattico - far giocare i rossoblu in dodici : Alla fine sono state sciolte le riserve. Non sarà Massimo Carrera, il quale era considerato la prima scelta, ma Thiago Motta il nuovo allenatore del Genoa. Questa la decisione del presidente Enrico Preziosi, il quale ha trovato subito l'accordo con l'ex tecnico della Primavera del Psg (con cui ha ot

Al Genoa arriva “mister 13 palle” - Thiago Motta e la sua bi-zona : Ha “13 palle” e un modulo inedito, ma non ha il patentino. Thiago Motta è l’ultimo gioco di Preziosi. D’azzardo. When in trouble go big, dicono, e se non è in trouble il Genoa… per cui ecco il big. Un uomo del triplete, ancora molto giocatore e poco allenatore. L’ha messo alla guida del Grifone senza la licenza, ma per quella ci sono le deroghe, e chissà se la Lega la concederà per mandarlo in panchina già ...

VIDEO – Thiago Motta sulla panchina del Genoa - le prime parole in rossoblu : Il portale gianlucadimarzo.com ha raccolto le prime immagini dell’arrivo in albergo dell’ex centrocampista. Thiago Motta è stato scelto per succedere ad Andreazzoli dopo 8 giornate di campionato. “”Sei contento Thiago?”. “Molto!”. Parla pochissimo, come si poteva immaginare. Ma ha un sorriso largo così. È arrivato a Genova l’ex centrocampista, che Preziosi ha scelto come nuovo allenatore. ...

