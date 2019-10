Siria | la grande spartizione è iniziata

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Tradimenti e deportazione. L’Onu ridotto a spettatore inerme. La Nato che non muove foglia per non irritare Ankara. Trump che annuncia di aver deciso di togliere le sanzioni imposte alla Turchia il giorno dell’inizio dell’invasione in. L’Unione Europea latitante. Uno Stato membro delle Nazioni Unite che si vede di fatto amputata una parte di territorio che resterà nelle mani turche con la Russia come garante.Le cifre in ballo dicono molto sulle intenzioni del progetto: stanziare 3,5 milioni di persone in un’area di 32 km per 450 significa modificare completamente la demografia, la società, la cultura di quei luoghi. Sintesi della capitolazione della comunità internazionale e delle sue istanze rappresentative sul fronteno. Dove a dettar legge sono i contraenti del “patto di Sochi”: il presidente della Federazione ...

Agenzia_Ansa : #Siria, le forze russe passano l'Eufrate dirette al confine Trump esulta: 'E' un grande successo, i curdi sono al s… - Agenzia_Italia : I #curdi, il più grande popolo senza Stato, tradito dalla storia #Siria - Tg3web : Sotto pressione sul versante dell'impeachment, Donald Trump prova a spostare l'attenzione sulla Siria. 'La tregua r… -