Nainggolan torna sul passato | “Roma meglio che Inter | nonostante quei 7-1…”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Si è sbloccato finalmente Radja. Avrà chiesto scusa ai tifosi del Cagliari per il ritardo, il primo gol con la maglia rossoblu è arrivato solo domenica scorsa con la Spal, ma è già risultato decisivo. Critiche dunque già cestinate, è tempo di guardare al futuro, di pensare alla continuità, dire ad essere un jolly come ai tempi di Roma e. E di questo il belga ne ha parlato nel corso dell’vista rilasciata per il programma ‘Linea Diletta’ per le frequenze Dazn. “Ogni piazza mi ha lasciato qualcosa di importante – ha esordito– a Roma però c’è un ambiente più amichevole e per questo mi sono trovato bene. Anche l’esperienza a Milano per me è stata abbastanza positiva, ho trovato compagni eccezionali e un tifo che sognava in grande: vedere 50-60mila spettatori anche con Chievo e Frosinone vuol dire che aspettavano tanto. Le ...

