MotoGp – Petrucci fiducioso in vista di Phillip Island | “credo che le cose andranno

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Danilonon perde la fiducia: le parole del ternano della Ducati alla vigilia del Gp d’Australia E’ tutto pronto per il secondo appuntamento del Trittico asiatico. Dopo la gara diin Giappone i piloti si sono spostati in Australia dove domenica gareggeranno sul circuito di. La Ducati, dopo il podio di Andrea Dovizioso in Giappone, terzo, e il nono posto di Danilo, è ora pronto per affrontare la seconda delle tre gare consecutive fuori Europa. AFP/LaPresse “è un circuito speciale che richiede uno stile di guida molto particolare. Nelle ultime due gare abbiamo avuto qualche problema con la temperatura delle gomme, ma in Australia credo che lediversamente. Non sono lontano dalla terza posizione in classifica, che resta il mio obiettivo e che penso che sia possibile raggiungere. Ovviamente non posso ...

srose93 : Andrea Dovizioso concerned by Ducati performance at peak grip - fmimolise : MotoGP: perché tanti piloti in crisi?: Lorenzo clamorosamente, ma anche Iannone, Petrucci, lo stesso Valentino Ross… - RipperJackD1 : @PADANO_LIBERO @SkySportMotoGP @AndreaDovizioso @MotoGP Ma per caso sei filo spagnolo, Libero? Lo sappiamo tutti ch… -