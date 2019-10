Meteo | le previsioni di giovedì 24 ottobre

Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) E’ durata veramente poco la tregua dal maltempo: già dal’Italia sarà presa di mira da una nuova violenta perturbazione proveniente dalla Spagna che interesserà, in prima battuta, il Nord Ovest e la Sardegna per poi scivolare anche al Centro e al Sud del nostro Paese. le temperature si manterranno insolitamente elevate, la direzione dei venti è da Sud e lo scirocco – soprattutto sul versante tirrenico- sarà molto forte con mari molto mossi o agitati. La Protezione civile ha emesso una nuova allertaper la Liguria, il Piemonte, la Lombardia e la Toscana. Per l’atteso forte maltempo in alcuni comuni è stata emessa l’ordinanza di chiusura temporanea delle scuole. Leal Nord Maltempo al Nord Ovest con piogge e temporali anche forti in estensione nel corso del giorno anche alle regioni orientali, in forma più attenuata. Massime in calo e comprese tra 18 e 22 ...

