Mario Cipollini operato al cuore dopo accuse di molestie della moglie | è ancora sotto

“Un’operazione complessa”. Come sta Mario Cipollini? A Storie italiane tutta la verità sulle sue condizioni dopo il delicato intervento chirurgico : Mario Cipollini, Come sta? L’ex campione di ciclismo, negli ultimi giorni, è stato ricoverato in ospedale per problemi cardiaci in seguito a un’udienza in tribunale contro di lui. L’uomo, durante quell’udienza, è stato accusato di violenza contro la moglie. L’uomo, a seguito delle accuse, si sarebbe sentito male al tribunale di Lucca da dove sarebbe subito stato portato in ospedale. Mario Cipollini è stato ricoverato all’ospedale ...

Mario Cipollini operato al cuore : Nelle scorse ore, Mario Cipollini è stato sottoposto ad un intervento molto delicato al cuore. Per mettere fine alle voci e ai pettegolezzi attorno a questa operazione, oggi, mercoledì 23 ottobre 2019, è intervenuto l'avvocato Giuseppe Napoleone a 'Storie italiane' di Eleonora Daniele su Rai1. Il legale ha voluto far emergere tutta la verità sul ricovero in ospedale del campione: Ho sentito Mario cinque minuti fa. E' debilitato, ha subito un ...

Ciclismo - Mario Cipollini operato al cuore : L'ex campione in ospedale per un'ablazione. A Lucca in corso il processo in cui è imputato per stalking, lesioni e maltrattamenti in famiglia

Ciclismo - Mario Cipollini potrebbe essere dimesso oggi : starà a riposo per un mese : potrebbe essere dimesso oggi, secondo quanto scrive “La Gazzetta dello Sport” dall’ospedale di Ancona Mario Cipollini, dove ieri è stato sottoposto ad un intervento di ablazione del ventricolo destro e ad una quadrupla biopsia del ventricolo sinistro. “Re Leone“, 52 anni, soffriva di aritmie, divenute nel’ultimo periodo sempre più frequenti. Dopo svariati esami è stata evidenziata una malformazione congenita, ...

Ciclismo - Mario Cipollini ricoverato ad Ancona per alcuni test cardiaci : Mario Cipollini è ricoverato agli Ospedali Riuniti di Ancona. Il velocista, infatti, ha accusato problemi al cuore e come spiega in prima persona, non è per motivi di poco conto. “Sono veramente provato – ammette in un messaggio alla Gazzetta dello Sport – se sono qui è per merito di Corsetti, solo suo”. Ed è lo stesso cardiologo a spiegare la situazione del “Re Leone”. “Qualche settimana fa Mario mi ha ...

Ex moglie di Mario Cipollini : "Mi puntò pistola alla testa" : ""Eravamo andati a fare un passeggiata in bicicletta e lui mi aveva staccato. Giunta a casa mi cambiai: avevo un appuntamento con l'estetista. Indossai una gonna e lui appena la vide andò su tutto le furie giudicandola troppo corta. Mi prese con forza e mi costrinse ad andare in camera da letto. Lì tirò fuori la pistola e me la puntò alla tempia".". Questa la testimonianza fatta ieri in aula in tribunale a Lucca da Sabrina Landucci, ex moglie ...

L'ex moglie di Cipollini : "Mario mi ha la pistola alla tempia più di una volta" : Maltrattamenti, scenate, insulti e perfino una pistola puntata contro, più di una volta: è questo il racconto che Sabrina Landucci fa degli ultimi anni di matrimonio tra l’ex ciclista Mario Cipollini.La testimonianza dell’ex coniuge del campione è stata resa durante la seconda udienza del processo che vede Cipollini imputato per stalking, lesioni e maltrattamenti in famiglia presso il Tribunale di Lucca. A ...