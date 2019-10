LIVE Berrettini-Dimitrov | Atp Vienna 2019 in DIRETTA | match cruciale per il romano sulla

Fonte : oasport

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.26: Monfils conquista il secondo set sul 7-5 e dunque ilcon Novak si protrae al terzo set. Bisognerà attendere per vedere in campo17.24: Ilodierno non sarà semplice per l’italiano, che nell’unico precedente ha perso contro l’avversario: 7-5 6-4 nel Masters 1000 a Montecarlo,terra rossa 17.21: Nel frattempo tra Monfils e Novak la situazione è la seguente: 6-2 per l’austriaco nel primo set e 5-4 per il transalpino nel secondo. Il padrone di casa servirà per rimanere nella frazione 17.19: Grigor, come l’azzurro, si è spinto fino al penultimo atto di Flushing Meadows, togliendosi la soddisfazione di battere nei quarti di finale nientepopodimeno che Roger Federer. 17.16: Ora, eccolo qui al cospetto di. Il bulgaro è stato autore di un anno, contrariamente a ...

