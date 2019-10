L’autunno ti mette KO? Ritrova l’energia con questi cibi

Fonte : dilei

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) È cominciato il countdown per il passaggio dall’ora legale a quella solare. Questo cambio – assicurano gli esperti – se da una parte ci perdi sfruttare al massimo le ore di luce, da un altro ha degli effetti sulla salute umana. Per qualche giorno potremmo accusare fastidi come sonnolenza, apatia, perdita di concentrazione e stanchezza. Disturbi racchiusi in un nome: Disturbo Affettivo Stagionale (SAD), di cui pare soffra ben 1 italiano su 2. Perché compare La causa disintomi è la minore esposizione e durata ai raggi solari, una condizione che fa precipitare la produzione di serotonina, considerata l’ormone del benessere, ed è responsabile di una maggiore secrezione di melatonina, l’ormone del relax e del sonno. Questo potrebbe tradursi, per molte persone, anche in un accumulo di peso corporeo, in quanto tutto ciò aumenta il desiderio di dolci e carboidrati. Come ...

