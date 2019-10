Gran Bretagna | trovati 39 cadaveri dentro un camion  Si tratterebbe di migranti

Brexit - trovato accordo tra Gran Bretagna e Ue. Johnson : “Abolito il backstop”. Ma gli unionisti di Belfast smentiscono loro sostegno : Lo ha annunciato il primo ministro britannico, Boris Johnson, poi anche il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker: “Si è arrivati a un accordo sulla Brexit” tra Regno Unito e Unione europea. “Abbiamo un Grande nuovo accordo”, ha annunciato su Twitter il premier, sottolineando che questo permette di “riprendere il controllo” della sovranità del Paese. “Dove c’è la volontà, ...

Brexit - trovato accordo tra Gran Bretagna e Ue. Johnson : “Riprendiamo il controllo”. Juncker : “C’era volontà di trovare soluzione equa” : Lo ha annunciato il primo ministro britannico, Boris Johnson, poi anche il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker: “Si è arrivati a un accordo sulla Brexit” tra Regno Unito e Unione europea. “Abbiamo un Grande nuovo accordo”, ha annunciato su Twitter il premier, sottolineando che questo permette di “riprendere il controllo” della sovranità del Paese. “Dove c’è la volontà, ...

Ciclismo su Pista - Europei 2019 : Italia terza nelle qualificazioni dell’Inseguimento a squadre femminile. Domina la Gran Bretagna : Si sono svolte oggi, nella prima giornata dei Campionati Europei di Ciclismo su Pista di Apeldoorn, le qualificazioni dell’Inseguimento femminile a squadre. L’Italia vicecampione d’Europa in carica ha schierato un quartetto composto da Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Letizia Paternoster e Vittoria Guazzini. Dunque, tre delle quattro che conquistarono l’argento a Glasgow nel 2018, con Guazzini che prende il posto di ...

Olimpiadi Tokyo 2020 – Per vincere l’oro serve… l’igiene personale! Gran Bretagna a lezione su come ‘lavarsi correttamente le mani’ : La Gran Bretagna avrà l’igiene personale dalla sua parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020: gli atleti britannici infatti seguiranno dei corsi su come lavarsi correttamente le mani Cosa serve per vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi? Talento, sensa dubbio; tanto allenamento, è la base; ma ciò che fa la differenza è… l’igiene personale! Strano ma vero, una maggiore attenzione alla prevenzione delle malattie ...

Gran Bretagna : terzo posto per Citroën e Ogier : Il Rally di Gran Bretagna 2019 non ha smentito la sua fama di prova selettiva, anche a causa del meteo sempre molto instabile. Sébastien Ogier e Julien Ingrassia sono saliti sul terzo gradino del podio, mentre Esapekka Lappi e Janne Ferm hanno concluso la gara secondo le regole del Rally 2, accumulando una notevole esperienza. […] L'articolo Gran Bretagna: terzo posto per Citroën e Ogier sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Gran Bretagna - perde il futuro marito a pochi giorni da nozze. Donna si toglie la vita : Helen O'Brien, di 35 anni, era scomparsa da un paio di settimane ed è stato ritrovata morta in un fiume. Tragedia nel Cheshire, in Gran Bretagna. La 35enne era scomparsa da un paio di settimane ed è stato ritrovata morta in un fiume. La Donna stava per sposarsi con il suo fidanzato, Kevin Reily. L'uomo, però, pochi giorni prima del loro matrimonio è stato stroncato da un infarto mentre si trovava nella sua casa di Warrington.\\A raccontare ...

Uragano lorenzo devasta le Azzorre : feriti - inondazioni ed ora punta la Gran Bretagna : Il temibile Uragano lorenzo ha finalmente abbandonato le isole Azzorre dopo quasi 24 ore infernali in cui il ciclone tropicale ha scatenato una forza mai registrata prima sull'arcipelago. lorenzo si...

Gran Bretagna - ladri portano via dal museo ‘America’ - il water d’oro di Maurizio Cattelan : Un furto davvero fuori dal comune è stato compiuto nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 settembre in Gran Bretagna. I "soliti ignoti" si sono introdotti nei saloni barocchi di Blenheim Palace, storica residenza di campagna di Winston Churchill, situata nell’Oxforshire, a un centinaio di chilometri da Londra. Entrati nell’edificio, che ospita abitualmente esposizioni d’arte, i ladri non si sono interessati alle tante opere in mostra, ma si sono ...

Gran Bretagna - «water d’oro» di Cattelan rubato dal Blenheim Palace : Era funzionante: quindi nel tirarlo via i ladri hanno anche causato l’allagamento del museo. Era stato prestato dal Guggenheim di New York al Blenheim Palace nel Regno Unito

Gran Bretagna - rubato il water d'oro di Cattelan : Marco Della Corte L'artista Maurizio Cattelan aveva offerto provocatoriamente la sua opera al presidente USA Donald Trump, il water era esposto al Blenheim Palace nell'Oxfordshire Il furto avvenuto recentemente in Gran Bretagna avrebbe apparentemente più di una sfumatura ridanciana. Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 settembre 2019, ignoti ladri hanno rubato la celebre opera d'arte dell'italiano Maurizio Cattelan, conosciuta come ...

Gran Bretagna - 13enne morta per obesità : a casa solo cibo spazzatura : Il caso di una ragazza morta nel 2015 a Manchester torna d'attualità. La lente d'inGrandimento è finita sul rapporto che la giovane aveva con la madre. Una tredicenne britannica è morta per una cardiomiopatia dilatativa collegabile alla obesità, quindi alle abitudini alimentari. Il cuore della giovane, in estrema sintesi, non aveva un funzionamento corretto. La vicenda non è proprio recente. Si parla di un avvenimento accaduto almeno quattro ...

Il pompiere più pericoloso della Gran Bretagna è un cartone animato : Il pompiere più pericoloso della Gran Bretagna vive a Pontypandy, villaggio gallese immaginario, e si chiama Sam; Fireman Sam, visto che in quanto cartone animato non è dotato di regolare cognome ma solo di una qualifica professionale. Le sue responsabilità sono state rivelate quest’oggi in tv da un

Brexit - Coldiretti : 1 bottiglia di Prosecco su 3 in Gran Bretagna : Con quasi una bottiglia esportata su tre nel 2019 consumata dagli inglesi è il Prosecco il prodotto simbolo del Made in Italy in Gran Bretagna che rischia di essere pesantemente colpito dalle barriere tariffare e dalle difficoltà di sdoganamento che potrebbero nascere da una Brexit senza accordo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti diffusa in occasione della decisione del Parlamento britannico di sospendere i suoi lavori fino al 14 ...

Basket in carrozzina - Europei 2019 : Gran Bretagna campione continentale - battuta in finale la Spagna. Quinti gli azzurri. : L’ultima giornata degli Europei di Basket in carrozzina ha emesso i verdetti finali, premiando la Gran Bretagna come campionessa continentale. Demolita la Spagna 77-52 nella finalissima, con in palio il successo. Decisivi nell’occasione 19 punti di Bywater che, esattamente come in tutto l’arco della competizione, ha letteralmente trascinato i suoi al successo. Nelle fila degli iberici non bastano le splendide 23 marcature di ...