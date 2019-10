Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - (di Rossana Locastro) - "Dalla mafia non sie sicome se fosse unpolitico. Il patto di sangue è a vita. Come ci ha insegnato Falcone, danon si va via se non in due modi: morti ammazzati o collaborando con la giustizia e chiedendo allo S

TV7Benevento : Ergastolo: Ingroia, 'sentenza errata, Cosa nostra non è partito da cui si entra e si esce' (2)... - TV7Benevento : Ergastolo: Ingroia, 'sentenza errata, Cosa nostra non è partito da cui si entra e si esce'... -