Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Dopo due, le analisi dell’istituto di medicina legale dell’università di Pavia hanno risolto il giallo delladiFantato, ladi 59che aveva fatto perdere le tracce all’alba del 10 novembre 2017, allontanandosi dalla sua abitazione di via Gazzera a Gambolò, in provincia di Pavia. Appartengono infatti a lei i resti umani avvistati da tre agricoltori il 23 giugno scorso in un’area golenale del torrentenel territorio del comune di Alagna Lomellina. La Procura aveva allora raccolto campioni di Dna dei famigliari, in particolare dei due figli, e avviato gli accertamenti genetici.Oggi pomeriggio i parenti sono stati informati dell’esito positivo dell’esame del Dna.Del caso diFantato si era occupata ripetutamente la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ di Rai3. Sotto ...

Laudano61792808 : RT @HuffPostItalia: È di Luciana, la casalinga scomparsa 2 anni fa, il cadavere ritrovato nel fiume Terdoppio - HuffPostItalia : È di Luciana, la casalinga scomparsa 2 anni fa, il cadavere ritrovato nel fiume Terdoppio - la_gata_lova : ACCUMULATORE SERIALE Luciana Fantato, è della casalinga scomparsa il corpo ritrovato nel torrente Terdoppio -