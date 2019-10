ATP Basilea – Roger Federer asfalta Albot | lo svizzero lascia solo tre game al proprio

ATP Basilea – Wawrinka accede agli ottavi : Cuevas sconfitto in due set : Stan Wawrinka accede agli ottavi di finale dell’ATP di Basilea: il tennista svizzero supera Pablo Cuevas in due set Basilea sarà anche tutta per Federer, ma c’è anche un altro tennista svizzero pronto a dire la sua davanti al pubblico di casa. Stan Wawrinka ci tiene a far bene in patria ed esordisce sul cemento svizzero con un successo convincente. ‘Stanimal’, numero 17 del mondo, ha superato in 1 ora e 8 minuti l’uruguagio Pablo Cuevas ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : i risultati di martedì 22 ottobre. Tsitsipas e Fognini non tradiscono - Zverev cede a sorpresa : E’ andata in archivio un’altra giornata ricca di incontri a Basilea (Svizzera) per l’ATP di Tennis sul cemento elvetico. Stefanos Tsitsipas e Fabio Fognini non hanno tradito, accedendo al secondo turno. Il greco ha superato lo spagnolo Albert Ramos con il punteggio di 6-3 7-6 (6) e affronterà agli ottavi di finale il vincente del confronto tra il lituano Berankis e lo spagnolo Andujar. Per Fognini successo altrettanto agevole contro ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : i risultati di martedì 22 ottobre. Tsitsipas e Fognini non tradiscono - Zverev cede a sorpresa : E’ andata in archivio un’altra giornata ricca di incontri a Basilea (Svizzera) per l’ATP di Tennis sul cemento elvetico. Stefanos Tsitsipas e Fabio Fognini non hanno tradito, accedendo al secondo turno. Il greco ha superato lo spagnolo Albert Ramos con il punteggio di 6-3 7-6 (6) e affronterà agli ottavi di finale il vincente del confronto tra il lituano Berankis e lo spagnolo Andujar. Per Fognini successo altrettanto agevole ...

ATP Basilea – Tsitsipas non lascia scampo allo spagnolo Ramos - il greco accede al secondo turno : Il tennista greco si qualifica per il secondo turno del torneo svizzero, schiantando in due set il proprio avversario spagnolo Stefanos Tsitsipas stacca il pass per il secondo turno degli “Swiss Indoors“, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.082.655 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Basilea, in Svizzera. Il tennista greco supera senza problemi lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, costretto ad arrendersi al ...

ATP Basilea – Pessimo esordio per Zverev : il tedesco sconfitto da Taylor Fritz : Alexander Zverev sconfitto all’esordio nell’ATP di Basilea: il tennista tedesco si è arreso in due set all’americano Taylor Fritz Inizia con il piede sbagliato l’avventura di Alexander Zverev nell’ATP di Basilea. Il tennista tedesco è stato sconfitto all’esordio da Taylor Fritz dopo 1 ora e 26 minuti di match. Alexander Zverev, attuale numero 6 del mondo, si è arreso in due set conclusi con il punteggio di 7-6 (9-7) / 6-4.L'articolo ATP ...

Tennis : Fabio Fognini agli ottavi di finale a Basilea. L’obiettivo ATP Finals è difficile ma non impossibile : Fabio Fognini domina contro il giovane australiano Alexei Popyrin e stacca il biglietto per gli ottavi di finale dell’ATP di Basilea (Svizzera). L’azzurro, con un perentorio 6-2 6-4, ha avuto la meglio dell’aussie, mettendo in mostra un Tennis di un livello superiore. Il ligure, dunque, resta in attesa di sapere chi nel derby serbo tra Laslo Djere e Filip Krajinovic avrà la meglio. Di sicuro c’è che Fabio ha guadagnato punti che ...

Tennis : Fabio Fognini agli ottavi di finale a Basilea. L’obiettivo ATP Finals è difficile ma non impossibile : Fabio Fognini domina contro il giovane australiano Alexei Popyrin e stacca il biglietto per gli ottavi di finale dell’ATP di Basilea (Svizzera). L’azzurro, con un perentorio 6-2 6-4, ha avuto la meglio dell’aussie, mettendo in mostra un Tennis di un livello superiore. Il ligure, dunque, resta in attesa di sapere chi nel derby serbo tra Laslo Djere e Filip Krajinovic avrà la meglio. Di sicuro c’è che Fabio ha guadagnato ...

Tennis : Fabio Fognini agli ottavi di finale a Basilea. L’obiettivo ATP Finals è difficile ma non impossibile : Fabio Fognini domina contro il giovane australiano Alexei Popyrin e stacca il biglietto per gli ottavi di finale dell’ATP di Basilea (Svizzera). L’azzurro, con un perentorio 6-2 6-4, ha avuto la meglio dell’aussie, mettendo in mostra un Tennis di un livello superiore. Il ligure, dunque, resta in attesa di sapere chi nel derby serbo tra Laslo Djere e Filip Krajinovic avrà la meglio. Di sicuro c’è che Fabio ha guadagnato ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : Fabio Fognini supera il primo turno battendo agevolmente Alexei Popyrin : Nel primo turno dell’ATP 500 indoor di Basilea Fabio Fognini ha battuto nettamente il giovane australiano Alexei Popyrin col punteggio di 6-2 6-4. Nel terzo gioco del primo set Popyrin perde il servizio sbagliando a rete sulla seconda palla break a disposizione di Fognini dopo essere stato avanti per 40-0, il NextGen australiano di chiare origini russe perde ancora la battuta nel settimo gioco e il 32enne ligure di Arma di Taggia chiude il primo ...

ATP Basilea – Ottimo esordio per Fognini : l’azzurro al secono turno - Popyrin ko in due set : Fognini supera il primo turno del torneo ATP di Basilea: l’australiano Popyrin eliminato in due set Fabio Fognini, dopo la delusione della scorsa settimana a Mosca, ritrova il sorriso e lo fa a Basilea, dove ha superato oggi il primo turno del torneo in corso sui campi in cemento della città svizzera. Fognini ha mandato al tappeto l’australiano Popyrin dopo un’ora e 18 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 6-4. Agli ...

LIVE Fognini-Popyrin - ATP Basilea 2019 in DIRETTA : 6-2 6-4 - il ligure vince ed accede agli ottavi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Adesso Fognini affronterà il vincente del derby serbo tra Laslo Djere e Filip Krajinovic, quest’ultimo reduce dalla finale di Stoccolma. Ottima la prestazione per il ligure che almeno per un set e mezzo ha dominato contro l’australiano. Popyrin è riuscito a rimontare e portarsi avanti sul 4-3, ma Fognini ha ritrovato ritmo da fondo campo e ha conquistato il secondo set. 6-4 vince ...

LIVE Fognini-Popyrin - ATP Basilea 2019 in DIRETTA : 6-2 3-4 - sorpasso dell’australiano nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Scambio duro e Popyrin stecca con il dritto. 4-4 Fognini tiene un importante turno di servizio. 40-15 Ace di Fognini. 30-15 Ottima chiusura a rete del ligure. 15-15 Popyrin sbaglia con il rovescio. 0-15 Pazzesco ora Popyrin, che sfonda con il dritto. 3-4 Con due prime vincenti l’australiano sorpassa Fognini nel secondo set. 30-30 In rete il back di Popyrin. 30-15 E’ salito di ...

LIVE Fognini-Popyrin - ATP Basilea 2019 in DIRETTA : 6-2 2-1 - il ligure è avanti di un set e di un break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Servizio vincente dell’australiano. 30-30 Schiaffo al volo di Popyrin. 0-30 Bellissima l’accelerazione di dritto di Fognini e Popyrin si trova costretto all’errore. 3-1 Il ligure tiene a zero il turno di servizio e conserva il break. 40-0 Altro ottimo servizio di Fognini. 30-0 Ottima prima del ligure. 2-1 break DI FOGNINI! Il ligure sfrutta l’errore di Popyrin e ...

LIVE Fognini-Popyrin - ATP Basilea 2019 in DIRETTA : 6-2 - il ligure conquista il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 In corridoio il rovescio del ligure. 30-15 Finisce lungo il passante di Fognini. 15-15 Servizio al corpo di Popyrin. 0-15 Il primo punto del secondo set è di Fognini. 6-2 primo SET PER FOGNINI! Una prima frazione dominata dal ligure, molto concentrato e attento finora in questo esordio a Basilea. 40-15 Il ligure si procura due set point. 30-0 Prima vincente di Fognini. 5-2 Eccezionale il ...