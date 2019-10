Ambiente | Regione Veneto | no a vincoli per Comelico e Auronzo 2

Regione : al via cortometraggi su Ambiente e rifiuti con le scuole del Lazio : Gli studenti protagonisti di “Re-Movie-Ciclo”, la nuova campagna di educazione ambientale Nelle scuole superiori di Roma e del Lazio arriva “Re-Movie-Ciclo”, la nuova campagna di educazione ambientale promossa dalla Regione per sensibilizzare gli studenti sulla corretta gestione del ciclo dei rifiuti e sul rispetto del patrimonio naturale. Il progetto “Re-Movie-Ciclo” verrà realizzato in collaborazione con l’Istituto Cine-TV “Roberto Rossellini” ...

Ambiente : la Regione Lazio pianterà 6 milioni di alberi? : Sei milioni di alberi, uno per ogni cittadino del Lazio, saranno piantati dalla Regione dal prossimo 21 novembre con un investimento di 12 milioni di euro da qui al 2022: è il progetto ‘Ossigeno’ presentato questa mattina dal governatore Nicola Zingaretti all’istituto agrario ‘Domizia Lucilla’ a Monte Ciocci a Roma. I fondi serviranno a produrre e acquistare alberi e arbusti autoctoni certificati e a lanciare ...

Ambiente : Regione Lombardia - 3 mln di contributi per bando 'Rinnova auto' : Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Boom di richieste di contributi dopo solo 24 ore dall'apertura del bando "Rinnova Autovetture" della Regione Lombardia. Oltre 3 milioni di euro di richieste di contributi, per più di 400 domande. "Ancora una volta - ha detto l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione L