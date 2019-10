Alvino | “Deadline per Mertens e Callejon | De Laurentiis vuole chiudere subito la

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)suIl giornalista Carloè intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Ecco quanto ha detto: “C’è l’imbarazzo della scelta, giornalisticamente parlando. Dalla difesa di Napoli, a Ibra, alla presenza di Milik. Evidentemente la notte porta consiglio, dopo l’uscita di ieri oggi ho visto il presidente bello carico”.questioni aperte “Credo sia interessante, ha dato una sorta di deadline, dicendo che ne devono parlare. Evidentemente non sitrascinare il problema ela questione”. Che partita ti aspetti stasera? “Una partita eccitante, per mutuare i termini usati da ADL. Deha fatto capire tra le righe altre cose, però il Salisburgo è una formazione da dr Jekyll e mr Hide. 19 partite senza sconfitte in Europa, ciper certi versi un’impresa perché non sarà facile. Però il divario ...