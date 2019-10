Tragedia a Mugnano | 17enne precipita dal balcone durante una festa

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 22 ottobre 2019)nella tarda serata di sabato a, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 17 anni èto daldi casai festeggiamenti per ladel Sacro Cuore di Gesù; il giovane, trasportato prontamente in ospedale, è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Il volo daldi casa Doveva essere un sabato all'insegna del divertimento e dei festeggiamenti, ma una tragica fatalità ha finito per rovinare il clima diche sempre contraddistingue le feste di paese. Un ragazzo di appena 17 anni, affetto da autismo, è improvvisamenteto daldell'abitazione nella quale viveva insieme alla sua famiglia, nei pressi di piazza Municipio. Il giovane, stando a quanto si apprende dalle prime testimonianze raccolte, avrebbe accusato una crisi epilettica mentre era appoggiato alla ringhiera e avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio, ...