Tetto al contante | vota la spiegazione più assurda di chi non vuole abbassarlo!

(Di martedì 22 ottobre 2019) Il 21 ottobre 2015 – potete verificarlo facilmente consultando l’archivio – mi ero occupato su questo stesso blog del problema delalche la legge finanziaria andava a fissare. C’era il governo Renzi che alzava quela tremila euro, suscitando non poche perplessità e singolari giustificazioni. Occupandomene a modo mio, cioè dal punto di vista della rappresentazione televisiva di quel dibattito, lanciavo un concorso tra i miei 25 lettori invitandoli are chi sparava la giustificazione più. Avevo scritto “la cazzata più grossa” ed ero stato rimproverato da un lettore per il mio linguaggio, per cui non lo faccio più. All’epoca avevo dato il mio voto a Graziano Delrio che, nel corso di un Otto e mezzo, era ricorso alla solita storiella della penalizzazione degli anziani poverelli che, com’è noto, se ne vanno in giro con tremila euro in saccoccia. ...

