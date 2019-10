Siria e Turchia | scade la tregua Erdogan incontra Putin | ma sogna la bomba atomica

Siria - Turchia e Assad mettono le mani sul Rojava. Lavrov : “Strutture curde rientrino in sfera Siriana”. Martedì incontro Erdogan-Putin : Turchia e Russia, che sostiene il governo di Bashar al-Assad, hanno un piano per il nord-est della Siria: spartirselo. E a rimetterci sarà l’autonomia del popolo curdo che rappresenta la maggioranza della popolazione in quella striscia di terra al confine tra i due Paesi mediorientali. Lo si intuisce dalle parole pronunciate lunedì dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e dal ministro degli Esteri di Mosca, Sergej Lavrov, nel giorno ...

Siria - otto anni di guerra tra rivolte anti-Assad - lotta al terrorismo - negoziati e tradimenti : ecco cosa cambia dopo l’offensiva della Turchia : L’annuncio del ritiro dei mille militari statunitensi dalle aree di confine con la Turchia e la conseguente offensiva di Ankara nel nord-est del Paese hanno di nuovo cambiato gli equilibri tra i protagonisti del conflitto che da 8 anni strazia la Siria, fino al 2011 considerato il Paese più stabile del Medio Oriente e diventato il campo di battaglia di una guerra cui partecipano le principali potenze mondiali. Nei mesi passati la priorità ...

Siria - curdi e Turchia si accusano a vicenda di violare la tregua. Erdogan : “Se non se ne vanno - spacchiamo loro la testa” : Minacce e accuse tra Turchia e forze curde nel secondo giorno della tregua di 120 ore nel nord-est Siriano. Entrambe le parti parlano di violazioni dello stop da parte dei nemici, ma ad alzare i toni è il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, promettendo che i suoi uomini “spaccheranno le teste” dei combattenti curdi, se non si ritireranno entro i cinque giorni stabiliti dalla zona di confine dove Ankara ha intenzione di ricavare ...

Siria - Amnesty International tuona : “La Turchia è colpevole di crimini di guerra” : Attacchi indiscriminati ai civili, esecuzioni sommarie e rapimenti. Sono i crimini di guerra commessi dall'esercito turco e i gruppi armati Siriani suoi alleati. La denuncia arriva da Amnesty International che ha raccolto testimonianze dirette e filmati di quanto accaduto nel nord-est della Siria. Dall'inizio dell'offensiva della Turchia sono stati uccisi almeno 218 civili, tra cui 18 bambini.Continua a leggere

Siria - Erdogan continua l’offensiva nonostante il cessate il fuoco : “La Turchia non va via” : continua l'offensiva turca nei territori della Siria del Nord e dell'est nonostante la tregua di 5 giorni firmata da Usa e Ankara. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, oltre ad accusare il leader europei di ipocrisia, ha affermato che al termine del cessate il fuoco "la nostra operazione continuerà in modo ancora più determinato se gli Usa non manterranno le promesse sull'evacuazione delle milizie curde Ypg dalla zona di sicurezza della ...

Guerra Siria - "Erdogan viola cessate fuoco"/ Turchia "parole Italia danno relazioni" : Guerra in Siria, curdi e Osservatori vs Erdogan 'violato il cessate il fuoco'. Scricchiola tregua Usa-Ankara. Turchia, 'parole Italia danno alle relazioni'

Turchia - la Siria accusa : «Violata tregua - attacchi continuano». Erdogan : «Disinformazione» : L'alleanza curdo-araba delle Forze democratiche della Siria (Fds) denuncia continui attacchi nell'area di Ras al-Ayn, nel nord della Siria, nonostante l'accordo annunciato ieri per «sospendere»...

Siria - curdi : “La Turchia non rispetta la tregua. Raid su edifici civili e ospedale di Ras al Ayn”. Ankara : “Danni alle relazioni con l’Italia” : “Nonostante l’accordo per interrompere i combattimenti, attacchi aerei e di artiglieria continuano a prendere di mira le posizioni dei combattenti, gli insediamenti civili e l’ospedale di Serekaniye/Ras al Ayn. La Turchia sta violando l’accordo sul cessate il fuoco continuando ad attaccare la città dalla scorsa notte”. Lo scrive su Twitter Mustafa Bali, responsabile della comunicazione delle milizie delle Forze democratiche Siriane a ...

Guerra Turchia-Siria - le truppe di Assad arrivano a Kobane : Nella parte settentrionale della Siria, a 150 km da Aleppo, si trova Kobane, o Kobani, che negli ultimi mesi si è resa protagonista involontaria di tanti avvenimenti legati alla Guerra contro l'Isis, l'autoproclamato Califfato Islamico, responsabile di atti terroristici in tutto il mondo. I documentari girati da giornalisti italiani in questa città hanno mostrato manipoli di uomini curdi che facevano i soldati. Sì, perché non si può dire che ...

Turchia e Stati Uniti si sono accordati per una tregua in Siria : Il vicepresidente degli Stati Uniti e il presidente turci (foto: Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidency via Getty Images) A partire da oggi, 18 ottobre, e per i prossimi quattro giorni non cadranno altre bombe del nord della Siria, e non verranno ferite o uccise altre persone. La tregua è frutto di un accordo che Turchia e Stati Uniti hanno raggiunto ieri, dopo un incontro ad Ankara tra il vicepresidente statunitense Mike Pence, il segretario di ...

Ci sono scontri tra forze turche e curdi Siriani nelle zone coinvolte nella tregua annunciata ieri da Stati Uniti e Turchia : Nonostante la tregua annunciata ieri da Turchia e Stati Uniti, venerdì mattina ci sono Stati scontri tra forze turche e curdi siriani attorno alla città siriana di Ras al Ain, nella zona in cui si sarebbero dovute interrompere le operazioni