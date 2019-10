Scontro a colpo di tweet tra Salvini e chef Rubio | il cuoco di Frascati “Ti incontrerò e

Scontro frontale sulla strada provinciale : Marco e Giovanni muoiono sul colpo : Tremendo incidente in tarda mattinata a Laterza, in provincia di Taranto. A perdere la vita Giovanni Tucci, di 40 anni, e Marco Montrone, 31 anni. In gravissime condizioni anche una donna. È di due morti e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto domenica mattina, 18 agosto, intorno alla 7 sulla strada provinciale ex 580 che collega Laterza a Ginosa, nel versante occidentale della provincia di Taranto. Nello Scontro, tra una Audi ...