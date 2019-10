Manovra | carcere agli evasori e rinvio su contanti Dal Pd bomba su Di Maio

Manovra - slitta a luglio 2020 l'obbligo del Pos ma c'è l'intesa sul carcere agli evasori : Si è protratto per oltre due ore, nella giornata di lunedì 21 ottobre, il Consiglio dei Ministri durante il quale sono stati trovati degli accordi importanti su quei punti che, negli ultimi giorni, avevano sempre più inasprito i rapporti all'interno della maggioranza e avevano visto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte lanciare un "ultimatum", nonostante il continuo appello a un lavoro di squadra per il bene del Paese. Come preannunciato, ...

Manovra - multe su Pos posticipate a luglio 2020. Intesa su carcere evasori in dl fisco. Superbonus Befana nel 2021 : L'applicazione obbligatoria di sanzioni sui Pos, a quanto si apprende, è posticipata al luglio del 2020, nell'attesa di un accordo sull'abbassamento dei costi delle commissioni...

Maddalena Corvaglia contro la Manovra : "Se non fai lo scontrino vai in carcere. Se arrivi clandestinamente in Italia per spacciare - in albergo” : Di professione fa la soubrette. Ma Maddalena Corvaglia non ha mai nascosto il suo caratterino. Così ha voluto dire la anche in merito alla politica portata avanti dal nuovo Governo, criticando in particolar modo la manovra.Sul suo profilo Instagram, in una storia, ha infatti scritto: “Qualcosa n”Se non fai lo scontrino vai in carcere. Se arrivi clandestinamente in Italia per spacciare, in albergo”on torna. manovra: se ...

Manovra - Di Maio : «Carcere per grandi evasori in decreto fiscale - nessuna lotta ai commercianti» : Luigi Di Maio da Washington dedica una diretta Facebook alla Manovra finanziaria appena approvata. In particolare per quanto riguarda l'evasione fiscale: «Non esiste una legge di Bilancio...

Manovra - consiglio dei ministri approva all’alba “salvo intese” : carcere a evasori - taglio delle tasse sul lavoro e via il superticket : Un lungo e “impegnativo” consiglio dei ministri dà il via libera, salvo intese, a una legge di bilancio da circa 30 miliardi e al decreto fiscale. L’accelerazione arriva a sorpresa, a ridosso di una riunione che avrebbe dovuto approvare solo il Documento programmatico di bilancio da inviare all’Ue. Poi il Cdm dura quasi sei ore. Si discute norma su norma. Passa il superbonus per chi paga con carta di credito, fortemente voluto ...