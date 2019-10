Maltempo Lombardia | la Protezione Civile | “Situazione in miglioramento”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 22 ottobre 2019) Serata critica ieri in, Piemonte e Liguria, dove le forti piogge hanno causato danni e smottamenti. Oggi la situazione sembra in miglioramento. “Dopo i forti temporali della notte sulla bassa pianura occidentale (in particolare nelle province di Pavia e Lodi) e sul territorio delle province di Bergamo e Brescia, la situazione meteo inè in netto miglioramento e vede solo deboli precipitazioni sulla zona del Lago Maggiore e Valle Spluga. La Sala operativa regionale ha seguito e segue costantemente l’evoluzione dei fenomeni, in stretto contatto con i Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco e la Sala operativa del Comune di Milano, e monitora costantemente la situazione e l’evoluzione dei fenomeni in atto”. Lo dichiara in una nota diffusa nel primo pomeriggio l’assessore regionale al Territorio e, Pietro Foroni, che ...

DPCgov : ???#Maltempo: ancora forti piogge sul Nord Ovest. ?? #allertaARANCIONE, il #22ottobre, su parte della Lombardia.… - emergenzavvf : #Maltempo #21ottobre 12:30, dall’alba piogge intense hanno interessato #Lombardia, #Liguria e #Piemonte. Svolti 60… - DPCgov : #22ottobre Siamo in unità di crisi per seguire l’evoluzione dell’ondata di maltempo che in queste ore sta interessa… -