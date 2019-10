I Live di X Factor 2019 | ospiti | concorrenti | squadre e assegnazioni

X Factor 13 - I Live : conferenza stampa in diretta : Questa mattina Sky e Fremantle presenteranno alla stampa la fase dei "Live" della 13esima edizione di X Factor. Da Monza, dove si è spostato il "baraccone" del talent, verranno svelate le novità di questa fase finale del programma. Saranno presenti Alessandro Cattelan, i quattro giudici e i concorrenti. Tvblog seguirà la conferenza in diretta.Dalle 11.30 ca.prosegui la letturaX Factor 13 - I Live: conferenza stampa in diretta pubblicato su ...

X Factor 2019 ecco tutti i concorrenti (senza Nuela) e al primo Live arriva Mika : X Factor 2019 i concorrenti della tredicesima edizione. Nuela escluso tra gli Under Uomini Mika al primo Live di giovedì 24 ottobre da Monza Durante la puntata dedicata agli Home Visit di giovedì 17 ottobre si sono formate le squadre di X Factor 2019, tre concorrenti per ciascun giudice, 12 concorrenti desiderosi di raggiungere la finale. Prima di arrivare alla finale c’è lo scoglio da superare del primo Live di X Factor 13 in diretta ...

«X Factor 13» : ecco i concorrenti che accedono ai Live : Sofia (Under Donne)Mariam (Under Donne)Giordana (Under Donne)X Factor 13: i concorrentiLorenzo (Under Uomini)Davide (Under Uomini)Enrico (Under Uomini)X Factor 13: i concorrentiNicola (Over)Marco (Over) Eugenio (Over)X Factor 13: i concorrentiSeawards (Gruppi)Sierra (Gruppi)Booda (Gruppi)X Factor 13: i concorrentiArriva il giorno della scelta, il più difficile, quello che deciderà i concorrenti più meritevoli della tredicesima edizione di X ...

X Factor 13 - Home Visit : Malika Ayane - Samuel - Mara Maionchi e Sfera Ebbasta scelgono i cantanti per i Live : Aggiornamento: Ecco i cantanti scelti per squadra:Malika Ayane, Under Uomini: Davide Rossi, Enrico Di Lauro e Lorenzo Rinaldiprosegui la letturaX Factor 13, Home Visit: Malika Ayane, Samuel, Mara Maionchi e Sfera Ebbasta scelgono i cantanti per i live pubblicato su TVBlog.it 18 ottobre 2019 00:24.

X Factor 2019 : i Gruppi scelti da Samuel per i Live : X Factor 13 – Live di X Factor 2019 – Ecco i tre Gruppi scelte da Samuel per i Live Dopo audizioni, bootcamp e home visit di stasera, giovedì 17 ottobre, sono finite le fasi della selezione dei concorrenti della tredicesima stagione di X Factor 2019 in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. Nella puntata gli aspiranti concorrenti di tutte le squadre sono volati a Berlino, dove hanno scoperto se saranno i nuovi concorrenti di X ...

X Factor 2019 : le Under Donna scelte da Sfera Ebbasta per i Live : X Factor 13 – Live di X Factor 2019 – Ecco le tre concorrenti “Under Donna” scelte da Sfera Ebbasta Dopo audizioni, bootcamp e home visit di stasera, giovedì 17 ottobre, sono finite le fasi della selezione dei concorrenti della tredicesima stagione di X Factor 2019 in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. Nella puntata gli aspiranti concorrenti di tutte le squadre sono volati a Berlino, dove hanno scoperto se saranno i nuovi ...

X Factor 2019 : gli Under Uomini scelti da Malika Ayane per i Live : X Factor 13 – Live di X Factor 2019 – Ecco i concorrenti “Under Uomini” scelti da Malika Ayane per i Live Dopo audizioni, bootcamp e home visit di stasera, giovedì 17 ottobre, sono finite le fasi della selezione dei concorrenti della tredicesima stagione di X Factor 2019 in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. Nella puntata gli aspiranti concorrenti di tutte le squadre sono volati a Berlino, dove hanno scoperto se saranno i ...

X Factor 2019 : gli Over scelti da Mara Maionchi per i Live : X Factor 13 – Live di X Factor 2019 – Ecco i tre concorrenti “Over” scelti da Mara Maionchi Dopo audizioni, bootcamp e home visit di stasera, giovedì 17 ottobre, sono finite le fasi della selezione dei concorrenti della tredicesima stagione di X Factor 2019 in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. Nella puntata, a differenza delle passate edizioni, gli aspiranti concorrenti di tutte le squadre sono volati a Berlino, dove ...

