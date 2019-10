Dieci anni fa moriva Stefano Cucchi

Stefano Cucchi - Dieci anni dopo : dal muro di omertà e i depistaggi fino al racconto delle botte. Con l’Arma oggi finalmente parte civile : Doveva essere solo la storia di un tossico: un drogato, uno dei tanti, di quelli che prima o dopo si cacciano sempre nei guai. E chissà in quali guai si era cacciato Cucchi Stefano, di anni 31, un metro e 68 di altezza, 52 chili di peso, 28 grammi di sostanza stupefacente addosso: era hashish, fumo, come lo chiama qualsiasi ragazzetto di periferia. Ad ammazzarlo in carcere, invece, è stata la malnutrizione, dicevano i giudici, solo che i medici ...

Save the Children : “In Italia è triplicato il numero di bambini poveri in Dieci anni” : I dati dell'Atlante dell’infanzia a rischio di Save the Children: 1,2 milioni di minori in Italia vivono sotto la soglia di povertà, il dato è triplicato in dieci anni. La povertà economica è spesso direttamente correlata alla povertà educativa e l'Italia continua a investire in Istruzione una percentuale al di sotto della media europea.Continua a leggere

Giano Accame nei ricordi del figlio - a Dieci anni dalla scomparsa : Giano Accame nei ricordi del figlio, a dieci anni dalla scomparsa – A dieci anni dalla scomparsa del giornalista Giano Accame, intellettuale di destra, già direttore del Secolo d’Italia, collaboratore de Il Tempo e per lunghi anni di Nuova Repubblica, Lo Specchio, autore di libri anticonformisti, mai allineati sul pensiero dominante, esce ora il libro “Giano Accame, La vita, l’Idea” scritto dal figlio Nicolò con ...

De Laurentiis : «Ancelotti? Per me può restare altri Dieci anni» : Aurelio De Laurentiis torna a parlare e conferma quanto scritto dal Napolista due giorni fa. Non c’è alcun dissapore tra i due, anzi il presidente lo vorrebbe allenatore del Napoli per altri dieci anni. «Ancelotti? In questi giorni ho sentito di tutto e di più su giornali importanti, anche se – diciamolo – i giornali non li legge più nessuno. Non ho affatto litigato con Ancelotti, per me può restare qui per altri dieci anni. ...

Usa : Confindustria Vicenza - export a +41 - 7% in Dieci anni (2) : (Adnkronos) - “Siamo convinti – continua Pedon - che il nostro export possa continuare a crescere se saprà diversificare le proprie strategie. Dazi o non dazi, è sempre più complicato esportare se non si è vicini al mercato. Tanto più parlando di Usa, mercato vasto e ultra-competitivo. Per molti set

Usa : Confindustria Vicenza - export a +41 - 7% in Dieci anni : Vicenza, 17 ott. (Adnkronos) - “Gli Stati Uniti sono il nostro terzo partner commerciale in valore assoluto dopo Germania e Francia, ma contando che molto dell’export verso questi ultimi due paesi è destinato a comporre prodotti finiti che poi finiranno nel mercato statunitense, possiamo intuire fac

Usa : Confindustria Vicenza - export a +41 - 7% in Dieci anni : Vicenza, 17 ott. (Adnkronos) – ‘Gli Stati Uniti sono il nostro terzo partner commerciale in valore assoluto dopo Germania e Francia, ma contando che molto dell’export verso questi ultimi due paesi è destinato a comporre prodotti finiti che poi finiranno nel mercato statunitense, possiamo intuire facilmente quando gli Usa siano una destinazione imprescindibile per la nostra industria”, Remo Pedon, Vicepresidente di ...

Emma festeggia Dieci anni di carriera all’Arena di Verona e presenta il nuovo album : È “Fortuna” il titolo del nuovo album di inediti di Emma, in uscita venerdì 25 ottobre. Anticipato dal primo singolo “Io sono bella”, che ha riscosso un grandissimo successo radiofonico arrivando al primo posto della classifica settimanale EarOne, nel suo decimo anniversario di carriera, l’artista torna sulle scene con un disco dal sound moderno e uptempo. Oltre che come inteprete, ancora una volta Emma si mette in gioco anche come autrice di ...

Belen Rodriguez festeggia per i Dieci anni di carriera ma dimentica gli amici storici : Attraverso un post dal suo account Instagram Belen Rodriguez, in occasione dei suoi dieci anni di carriera nel mondo dello spettacolo, ha ringraziato il suo staff storico. Nel rendere omaggio a chi...

Belen Rodriguez sbadata - festeggia per i Dieci anni di carriera ma dimentica gli amici storici : Attraverso un post dal suo account Instagram Belen Rodriguez, in occasione dei suoi dieci anni di carriera nel mondo dello spettacolo, ha ringraziato il suo staff storico. Nel rendere omaggio a chi...

Giappone - il tifone Hagibis sommerge Dieci treni super veloci : danni per 300 milioni di dollari : La regione più colpita dall'uragano è la prefettura di Nagano: moltissime zone sono state alluvionate dopo il cedimento degli argini del fiume Chikuma. Tra i danni principali quelli registrati a un deposito che conteneva dieci treni super veloci Shinkansen e 120 carrozze. danni stimati in 300 milioni di dollari.Continua a leggere

Il M5s a Dieci anni dalla fondazione si rivela per quel che è : un partito centralista. Come la Dc : I festeggiamenti per il decennale della fondazione del M5s lasciano spazio a gravi perplessità. Il Movimento mantiene molte delle sue originali ambiguità e resta motivo di grave preoccupazione per la democrazia del Paese. L’elenco dei cinque leader la cui posizione è stata analizzata da Il Fatto Quotidiano solleva il primo interrogativo: solo due tra i cinque sono militanti “eleggibili” e infatti eletti: Luigi Di Maio e Roberto Fico. Giuseppe ...

Export : Assindustria Venetocentro - + 30% negli ultimi Dieci anni (3) : (AdnKronos) - Avanti adagio, ma con brio. Nella mappatura delle geografie a più alto potenziale per esportazioni e investimenti di Padova e Treviso, la Cina scala posizioni: dal 16° all’11° posto in dieci anni (2008-2018) tra i mercati di sbocco. Il valore complessivo delle merci esportate è aumenta

Export : Assindustria Venetocentro - + 30% negli ultimi Dieci anni (2) : (AdnKronos) - È questo l’obiettivo del progetto “Club Paese”, la nuova iniziativa di Assindustria Venetocentro riservata agli imprenditori associati, nata per facilitare lo scambio di esperienze dirette tra le aziende che hanno realizzato investimenti produttivi o commerciali all’estero e quelle che