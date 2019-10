Dal tetto ai contanti alle multe sui Pos Quando scattano tutte le nuove regole Conte

Torino - in fiamme la Cavallerizza Reale patrimonio Unesco : il tetto crollato e i danni visti Dall’interno : L’incendio scoppiato alla Cavallerizza Reale di Torino è stato spento dai vigili del fuoco intorno alle 9.30. Il video mostra i danni, dall’interno, provocati dal rogo: il tetto è parzialmente crollato e alcuni roghi sono ancora accesi. L’edificio, patrimonio dell’Unesco, aveva subito un altro incendio nel 2014, che aveva distrutto i magazzini del Circolo dei Beni demaniali. In quel caso si trattò di un atto ...

Incendio alla Cavallerizza Reale di Torino - patrimonio Unesco. Fiamme Dal tetto : Le Fiamme hanno avvolto il tetto dello storico complesso architettonico. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco

Ciclismo su pista - Europei 2019 : il quartetto femminile lotterà per il bronzo - azzurre superate Dalla Germania : L’Italia lotterà per la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre femminile agli Europei 2019 di Ciclismo su pista ad Apeldoorn (Olanda). Il quartetto formato da Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster è stato superato in semifinale dalla Germania (Franziska Brausse, Lisa Brennauer, Lisa Klein e Mieke Kroger), che si è imposta con il tempo di 4.16.328. Le azzurre hanno invece chiuso con un un tempo vicino al ...

Confessione di Francesca Cipriani ricoverata in ospeDale : I senzatetto nei bagni : In una nuova puntata di Pomeriggio 5, il talk-show pomeridiano condotto da Barbara d'Urso, l'ex naufraga de L'isola dei famosi, Francesca Cipriani, ha concesso un'intervista esclusiva. Nel nuovo appuntamento tv, la showgirl divenuta celebre agli occhi del pubblico per via della sua partecipazione a La pupa e il secchione si è lasciata andare ad una Confessione choc circa il ricovero subito per un virus gastrointestinale che l'ha recentemente ...

Vaticano - cadono frammenti Dal tetto di San Pietro durante la messa di Papa Francesco : evacuata un’ala della Basilica : Oggi pomeriggio durante una messa celebrata da Papa Francesco per l’ordinazione di quattro nuovi vescovi, piccoli frammenti del soffitto della Basilica di San Pietro sono caduti a terra. Per precauzione la zona interessata, l’ala alla sinistra dell’altare, è stata evacuata. Fortunatamente non c’è stata alcuna conseguenza rilevanti sulle persone perchè “si è trattato di frammenti piccolissimi” secondo i ...

Jonty Bravery - ecco chi è il 18enne che ha lanciato un bambino di 6 anni giù Dal tetto della Tate Gallery di Londra : Ora che ha compiuto 18 anni si è potuto rendere nota l’identità e il volto del ragazzo che il 4 agosto scorso ha gettato un bambino di sei anni giù dal tetto della Tate Gallery di Londra, uno dei musei più noti e visitati della Gran Bretagna. Si tratta di Jonty Bravery , ora a processo per tentato omicidio: la prima udienza si terrà il prossimo febbraio. Il procuratore di Londra, il giudice Nicholas Hilliard QC, ha rifiutato la richiesta ...

Londra - lancia un bambino Dal tetto della Tate Modern : ha 18 anni - reso pubblico il suo volto : Il 4 agosto scorso il cadde dal decimo al quinto piano del noto museo londinese, dove si trovava con la madre: ora non riesce più a parlare, mangiare e muoversi. A scaraventarlo dalla balconata panoramica fu Jonty Bravery, allora 17enne, accusato di tentato omicidio. Divenuto maggiorenne, il giudice Nicholas Hilliard ha deciso di rendere noto nome e volto dell'uomo.Continua a leggere

Milano : cade Dal tetto di un'azienda - grave un operaio : Milano, 17 set. (AdnKronos) - Un operaio è caduto dal tetto dell'azienda per la quale lavora ed è stato portato all'ospedale di Monza dove si trova in prognosi riservata. Il fatto è successo a Bernate Ticino, in provincia di Milano, alle 14.24. Al momento non si conoscono le cause che hanno convolto

Vittoria - operaio caduto Dal tetto di un capannone : non è in pericolo di vita : Non sarebbe, per fortuna, in pericolo di vita l'operaio rimasto vittima questa mattina di un incidente sul lavoro

Isole Tremiti - tragedia sul lavoro a San Domino : operaio precipita Dal tetto e muore : Una brutta tragedia sul lavoro si è verificata questa mattina, lunedì 16 settembre, sull'isola di San Domino, in Puglia, che fa parte dell'arcipelago delle Isole Tremiti. Le stesse ricadono nel territorio della provincia di Foggia. Per cause ancora in corso di accertamento, pare che oggi un operaio di 67 anni sia caduto dal tetto di un'abitazione, facendo un volo di ben 4 metri. Per il malcapitato non c'è stato nulla da fare, in quanto è ...

Napoli - una nube nelle stanze : rogo sulla tettoia dell'ospeDale San Paolo e paura : paura all'ospedale San Paolo dove le stanze dei degenti sono state invase da una nube densa e scura. Il fumo è stato provocato dalle fiamme che hanno divampato sulla tettoia del secondo...

Ucciso Dal padre a 8 anni in un incontro protetto : l’omicidio del piccolo Federico Barakat : Un colpo di pistola e 9 coltellate hanno strappato la vita di Federico Barakat, 8 anni, nel consultorio ASL di San Donato Milanese. Il piccolo, aggredito dal padre Mohamed Barakat, durante un incontro protetto voluto dal giudice con l'ausilio del servizio sociale, è morto dopo 57 minuti di agonia. La madre, che aveva denunciato suo il compagno per stalking, aveva segnalato dall'inizio il pericolo: "Vuole ucciderlo, non fategli incontrare suo ...

Corpo esanime senzatetto su sponda Tevere : precipitato Dal ponte : Roma – Il cadavere di un clochard e’ stato rinvenuto la scorsa notte a Roma sulla banchina di lungoTevere dei Fiorentini. Si tratterebbe di un 35enne di origini ungheresi. Non si conosce ancora l’esatta dinamica di quanto accaduto: la Polizia del commissariato Trevi sta indagando per capire se si tratta o meno di un gesto volontario. Alcuni testimoni, anche essi senza fissa dimora, hanno raccontato di averlo visto cadere dal ...