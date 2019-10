Ciao ciao Kena Special | l’offerta non è più disponibile | ma potete consolarvi con Kena

Catalogna : Barcellona brucia - Madrid attende. E non basta cantare ‘Bella Ciao’ per aver ragione : Concita De Gregorio su Repubblica del 15 ottobre affiancava i curdi assediati dalle truppe di Erdogan ai ragazzi catalani che occupavano l’aeroporto El Prat nelle ore successive alle condanne ai capi dell’indipendentismo. Gli uni e gli altri, si legge nell’incipit dell’articolo, “uniti” nell’intonazione di Bella ciao, con i giovani occupanti europei – in verità in condizione decisamente più comoda ...

Ciao Antonio Liguori. Se n’è andato giovanissimo : il suo cuore si è fermato. Una città sotto choc : Sono stati gli ultras granata i primi a stringersi intorno al ricordo del loro amico Antonio Liguori, supporter del gruppo Ums. Il ragazzo era rimasto gravemente ferito una settimana fa, in seguito ad un incidente stradale che si era verificato a Cava de’ Tirreni. Stasera il suo cuore ha cessato di battere. I gruppi della curva Sud hanno raggiunto il nosocomio salernitano in questi minuti per manifestare tutto il proprio affetto alla famiglia ...

Ciao Darwin - il concorrente paralizzato fa partire la denuncia : "infortunio sul lavoro" - Bonolis trema : Nuovi sviluppi nella vicenda di Gabriele Marchetti, il concorrente del programma di Paolo Bonolis Ciao Darwin, rimasto paraplegico lo scorso 17 aprile, in seguito ad un incidente nel gioco del Genodrome. Impossibilitato ad apporre la propria firma nella querela, il 54enne ha rischiato di ricevere, o

Paolo Bonolis : “Torna Il senso della vita”. E su Ciao Darwin… : Il senso della vita tornerà! Paolo Bonolis: “Sono felice, me lo fanno rifare” Paolo Bonolis è la cura contro una televisione riempita solo dalle urla degli ospiti e dalla fissazione delle conduttrici di sciorinare dati d’ascolto iperbolici per ringraziare un pubblico assuefatto, senza più stimoli. Se potesse Paolo Bonolis farebbe un programma nuovo al giorno e quando uno dei suoi raggiunge il massimo grado di perfezione ...

Comunicare la marca : a Napoli incontro con OBE e Ciaopeople su Branded Content & Entertainment : Si terrà a Napoli venerdì 18 ottobre l'incontro "Branded Content & Entertainment: come Comunicare la marca oggi" organizzato da OBE in collaborazione con Ciaopeople, editore di Fanpage.it, The Jackal, Cookist e Ohga. L'appuntamento è dalle ore 09:30 al Centro Congressi dell'Università Federico II: ecco tutte le informazioni per partecipare e gli ospiti.Continua a leggere

“Ciao grande uomo”. Un altro lutto nella musica. Addio a Larry Junstrom : Il mondo della musica perde un altro dei suoi profeti. All’età di 70 anni è morto Larry Junstrom, bassista dei Lynyrd Skynyrd e dei 38 special. Una carriere lunga quasi 40 anni, dal 1977 al 2014, che ha vissuto la sua parabola conclusiva il 6 ottobre. L’annuncio è stato dato dalla sua famiglia. Immediato il ricordo della sua ultima band che dalla sua pagina Facebook scrive: “Il grande uomo del basso ci ha lasciati. Ha suonato nelle arene di ...

“Ciao vita mia…” - l’addio della fidanzata dell’agente ucciso : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Ti voglio ricordare così amore mio. Felice e sorridente”. Comincia così lo straziante post su Facebook di Valentina Sorriso Saponaro, la fidanzata di Matteo Demenego, uno dei due agenti uccisi venerdì pomeriggio nella questura di . “Mi hai cambiato la vita e hai continuato a farlo giorno dopo giorno… Ti hanno portato via da me, ma tu vivi in me, tu sei parte di me!! Ti amo e ti amerò per ...

Trieste - su Fb il post commovente del padre di Matteo Demenego : Ciao mio eroe - ora sei il nostro angelo custode : All'indomani della sparatoria di Trieste in cui sono morti i due poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, ci pensa il padre del Primo, Fabio Demenego, a silenziare le polemiche. Lo fa con un...

Ciao - sono il ghiacciaio : C’è questa vecchia freddura inglese, glaciale come il loro humor. Il maggiordomo bussa allo studio del lord, in vestaglia da camera come Berlinguer nella celebre vignetta di Forattini: “Milord, il Tamigi è in piena”. “Sto leggendo, George…”. Dopo un’ora, “signore, il Tamigi straripa”. “E’ normale, G

L'ex madre natura di Ciao Darwin diventa la nuova Bonas di Avanti un altro : Uno dei volti femminili più apprezzati dal pubblico per aver coperto il ruolo di madre natura a Ciao Darwin, è al centro del gossip nelle ultime ore. La modella Sara Croce, classe 1998, e originaria di Pavia ha stregato il grande pubblico in occasione delle sue apparizioni in tv, che l'hanno vista sfoggiare con fierezza e charme il succinto bikini di madre natura, al programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Indubbiamente una delle ...

Ciao Darwin - botto a Mediaset per la Madre Natura Sara Croce : che cosa le affidano : Sara Croce, classe 1998, è stata eletta dagli affezionati di Ciao Darwin come la Madre Natura più bella di tutte. Fisico incredibile, volto angelico e capelli dorati, la lombarda ha tutte le carte in regola per meritare tale titolo. In queste ultime ore la rivista Spy Magazine ha lanciato uno scoop

Ciao Darwin - condannata l'ex soubrette di Paolo Bonolis : prostituzione - un caso spaventoso : Kyra Kole, all'anagrafe Edyna Greta Gyorgy, ex soubrette di Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, è stata condannata in primo grado dal tribunale di Monza. La ballerina è stata condannata a due anni di reclusione per sfruttamento della prostituzione, col beneficio della sospensione con