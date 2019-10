Scacchi | FIDE Grand Swiss 2019 | Wang Hao trionfa per spareggio tecnico su Caruana e va al

Fonte : oasport

(Di lunedì 21 ottobre 2019) E’Hao il quarto partecipante al Torneo dei Candidati per il match mondiale 2020. Il cinese, infatti, va a far compagnia al connazionale Ding Liren, all’azero Teimour Radjabov (dalla World Cup) e all’italoamericano Fabiano(sfidante 2018) vincendo perproprio su quest’ultimo il. A parità di punteggio (8 punti), vale infatti come primo “tie-breaker” la media ELO degli avversari affrontati, in questo caso favorevole aHao. Per lui, infatti, tale media è di 2735, contro il 2720 di. Decisiva la vittoria del cinese sull’inglese David Howell, peraltro figlia di un errore a dir poco clamoroso di quest’ultimo con il Nero in uscita dall’Indiana di Re con 3. g3. Prima, alla diciottesima mossa, Howell perde la qualità (Donna per Torre e Alfiere), poi va rapidamente alla deriva e ...

