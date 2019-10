Quanta batteria si salva con la modalità scura? Lo rivela un test

Fonte : wired

(Di lunedì 21 ottobre 2019) (Foto: PhoneBuff) Interessantissimo l’esperimento condotto dal canale PhoneBuff per scoprireautonomia si possa guadagnare con l’utilizzo del dark mode o. Insomma, quanto questa tecnologia possa effettivamente influenzare in positivo l’uso quotidiano rispetto allanormale. Per scoprirlo, si è preso un iPhone Xs che è dotato di schermo oled ovvero con un pannello dove ogni pixel è illuminato singolarmente e va a spegnersi per riprodurre il nero con benefici immediati per la. Lo smartphone Apple è stato aggiornato a iOs 13 che ha introdotto questa funzione in modo ufficiale (ecco tutte le altre novità da imparare). Come metro di paragone rigoroso si è posizionato a fianco un altro iPhone Xs contradizionale e due bracci robotici hanno svolto le medesime funzioni con le stesse applicazioni in contemporanea su ambo i display (impostati su 200 ...

