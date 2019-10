Michelin per la sicurezza | il Miglio di Milano | Check&Go e #madetolast

Giulia Michelini si esclude da un prosieguo di Rosy Abate : 'Voglio sperimentare altro' : Ci sono molte curiosità intorno alla serie televisiva 'Rosy Abate' e si fanno le prime ipotesi rispetto alla possibilità di una terza stagione della fiction, di cui è protagonista Giulia Michelini. Rimangono i dubbi sulla nuova stagione e non ci sono notizie ufficiali, ma sono arrivate le parole dei personaggi principali del prodotto televisivo. Vittorio Magazzù, il giovane protagonista della fiction, ha avuto modo di raccontarsi in una lunga ...

Rosy Abate : è successo dopo l’ultima puntata. Una doccia fredda per Giulia Michelini : Niente da fare per Rosy Abate 2: nella sfida settimanale tra Tale e quale show 2019 e la fiction targata Mediaset, vince il programma di Rai Uno. Numeri da capogiro per entrambi i programmi, certo, è stato praticamente un testa a testa continuo quello tra la trasmissione di Rai Uno condotta da Carlo Conti e la serie che ha come protagonista Giulia Michelini: nell’ultima settimana di sfida è Conti a vincere superando i 4 milioni di spettatori e ...

MotoGP : ufficializzato un turno extra di test per le Michelin 2020 durante il GP d’Australia : Nel pieno svolgimento del weekend del Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesima tappa del Motomondiale e primo atto della tradizionale trasferta asiatica di fine anno, arriva la conferma ufficiale di una nuova sessione di test extra da disputare nel corso del fine settimana di gara di Phillip Island. Sarà infatti necessario svolgere 20 minuti di test supplementari venerdì 25 ottobre dopo le prime due sessioni di prove libere valevoli per il ...

ROSY ABATE 2/ Anticipazioni e cast : la Michelini 'Vi aspetto a braccia aperte' : ROSY ABATE 2, Anticipazioni e cast della fiction Mediaset, in onda dal 18 settembre, con Giulia Michelini. La Regina di Palermo torna da Leonardo, ma...

Rosy Abate confermata per una terza e ultima stagione? Le parole di Giulia Michelini : Rosy Abate è pronta a chiudere i conti con il suo passato in questa seconda stagione? Sembra proprio di no e le rivelazioni di Giulia Michelini lasciano ben sperare i fan, anche se per poco. L’ex regina di Palermo tornerà nel prime time di Canale5 a settembre con la seconda stagione dello spin off di Squadra Antimafia ma questo potrebbe non essere l'ultimo capitolo della serie. Intervistata da Grazia, proprio la bella Giulia Michelini ...

Giulia Michelini : «Per Rosy Abate deve arrivare la parola fine. Resisterò per la terza stagione» : Rosy Abate L’ex regina di Palermo sta per tornare. Andrà in onda a settembre la seconda stagione di Rosy Abate, lo spin-off di Squadra Antimafia in cui Giulia Michelini vestirà ancora una volta i panni del controverso personaggio a cui dà vita dal 2009. Intervistata da Grazia, l’attrice ha parlato del difficile rapporto con il suo ruolo, rivelando la difficoltà nell’interpretare una donna così problematica e ...