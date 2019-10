La dieta flessibile per tutta la famiglia

Fonte : dilei

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Pianificare i pasti perla, quando entrambi i genitori lavorano, a volte può essere complicato. Bisogna tenere conto di gusti ed esigenze personali, ma anche dei diversi orari per il rientro (come i figli da scuola o l’altro partner dal lavoro) e, allo stesso tempo, riuscire a organizzare un piano alimentare equilibrato e vario che soddisfi le esigenze nutrizionali di tutti. Così spesso entriamo in crisi. Come organizzarsi? “Il segreto – spiega la dott.ssa Lucia Bacciottini, biologa nutrizionista specialista in scienza dell’alimentazione a Firenze e autrice degli libro Flexitarian Diet. La– è ideare pranzi facili da preparare ed “elastici”, con piatti da consumare freddi o da scaldare, adatti agli orari sfalsati dei membri della. Molto spesso, infatti, il genitore che si occupa del pranzo ha la necessità di cucinare in tempi record. A ...

