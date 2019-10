Influenza | virus già aggressivo Grave un 50enne a Udine | il ' nodo' vaccino

Via ai vaccini antInfluenzali : il virus metterà a letto 6 milioni di italiani : Con l’arrivo dell’autunno ci si prepara alla stagione influenzale e, soprattutto per le categorie a rischio, è questo il periodo in cui è necessario vaccinarsi. Quest’anno i virus, dicono gli esperti, saranno particolarmente aggressivi, con una previsione di 6 milioni persone colpite in Italia. I sintomi sono sempre gli stessi anche se possono cambiare da caso a caso: febbre, mal di testa, dolori muscolari, accompagnati spesso ...

Influenza in arrivo - per il virus un vaccino da coltura cellulare : Arriva la nuova stagione dell'Influenza e sul mercato italiano debutta un vaccino quadrivalente da coltura cellulare. Una delle novità principali di cui si è parlato al 52esimo congresso nazionale della Siti, la società italiana di igiene medicina preventiva e sanità pubblica. In un simposio è stato affrontato il tema dell'appropriatezza della vaccinazione Influenzale con il professore Michele Conversano, direttore del dipartimento di ...

L’Influenza 2019-2020 “colpirà 6 milioni di persone” : protagonisti virus “insidiosi” : La nuova stagione influenzale 2019-2020, secondo il virologo e direttore di Osservatorio influenza, Fabrizio Pregliasco, vedrà protagonisti virus “insidiosi“: l’H1N1 nella fascia d’età pediatrica e l’H3N2 nella popolazione anziana possono sviluppare forme influenzali particolarmente severe con un rischio maggiore di complicanze. Gli altri virus in circolazione sono B/Colorado e A/Kansas, già noti dalle precedenti ...

Influenza - guida al vaccino : tempi e modi per non beccare il virus (molto aggressivo) di quest'anno : Ci risiamo. È appena finito settembre e già veniamo allertati sull' Influenza stagionale che arriverà a Natale, su quanto sarà insidiosa, contagiosa, aggressiva e complicata, probabilmente per prepararci psicologicamente con tre mesi di anticipo ad una virosi che colpirà circa 10 milioni di italian

Influenza - primo virus isolato su una bambina a Parma. Gli esperti : “Non è più un male di stagione. Ma con il freddo scatterà epidemia” : L’autunno è appena cominciato eppure la prima Influenza è già arrivata, a dimostrazione, secondo gli esperti, che “non è più un male di stagione“. Il primo caso è stato identificato a Parma martedì 24 settembre. Si tratta di Influenza B, trovata con un tampone faringeo su una bambina di 6 anni ricoverata nel reparto di Pediatria generale e d’urgenza con febbre e mal di gola dovuti a un’affezione dell’apparato ...

Vaccinazione - come proteggersi dal virus dell’Influenza : La Vaccinazione è una misura chiave, pur se non l’unica, per la prevenzione dell’influenza. Esistono diversi vaccini che possono essere somministrati, sulla base dei consigli del medico, considerando sia l’età che le condizioni generali di salute della persona. Vaccino trivalente e quadrivalente Al vaccino trivalente, che protegge nei confronti dei tre dei quattro ceppi virali attesi, si è unito da qualche tempo anche il vaccino quadrivalente, ...

Identikit del virus dell’Influenza : Immaginate un pallone da calcio. Si può rappresentare così un virus dell’influenza. Solo che, a differenza della sfera che corre sul campo, questi virus oltre ad essere infinitamente più piccoli sono anche “brutti” da vedersi (ovviamente al microscopio). Come sono fatti i virus dell’influenza Sulla loro superficie esterna compaiono infatti sottili protuberanze che possono essere immaginate come vere e proprie “spine”, che rappresentano poi ...

