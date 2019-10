India | scatole di cartone sulla testa degli studenti per non farli copiare durante i test

Fonte : fanpage

(Di lunedì 21 ottobre 2019) L'esperimento che è stato proposto agliin una scuolana a Haveri ha fatto discutere. Le immagini dei ragazzi con delledisono arrivate fino al ministro dell'Istruzione, che ha bollato la partica come "inaccettabile". La scuola è stata costretta a scusarsi.

