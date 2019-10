I costi e a chi rivolgersi per la manutenzione della caldaia

Con Wind All Inclusive Young Online chiamate - SMS e 30 Giga a 11 - 99 euro senza costi di attivazione : Gli utenti di età compresa tra i 14 e i 30 anni possono attivare l'offerta Wind All Inclusive Young Online senza contributo di attivazione. Ecco tutti i dettagli L'articolo Con Wind All Inclusive Young Online chiamate, SMS e 30 Giga a 11,99 euro senza costi di attivazione proviene da TuttoAndroid.

Sindacati militari - un anno fa il via libera. Da allora solo una proposta a rischio incostituzionalità : Pochi italiani lo hanno saputo – la notizia è passata in sordina – ma nell’aprile dello scorso anno la Corte costituzionale, con la sentenza n. 120/2018, ha finalmente cancellato l’anacronistico divieto di sindacalizzazione delle Forze armate. Questo significa che i militari hanno vissuto, per settant’anni, in una condizione di incostituzionalità di fatto, sebbene l’art. 52 della Carta del 1947 fosse molto chiaro: “L’ordinamento delle ...

Falsi report sui viadotti - «Il nuovo Ad di Autostrade sapeva di alcuni atti nascosti». Lui : «Nella telefonata chiedevo al geometra di chiarire» : È quanto emerge dalle intercettazioni depositate al Riesame nell'ambito dell'inchiesta bis sui report edulcorati che a settembre ha portato a tre arresti domiciliari e sei interdittive

Italia Viva - prima proposta di legge è anti-fake news : commissione anche per inchiesta nel sul referendum costituzionale perso da Renzi : I Renziani di Italia Viva chiedono l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta contro la disinformazione, per indagare “sui ‘casi di diffusione seriale e massiva’ delle fake news” nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge. Quindi considerando anche il 2016, anno del fallimento del referendum costituzionale voluto da Matteo Renzi. È il contenuto del primo disegno di ...

End of waste - l’emendamento sul fine-rifiuto rischia di diventare una legge incostituzionale : Tutti d’accordo in nome dell’economia circolare all’italiana. A proposito di Eow (End of waste) cioè del quando e come un rifiuto, dopo riciclo, cessa di essere tale e ridiventa “prodotto”. Questione ovviamente molto rilevante ai fini della tutela ambientale. La storia è lunga e molto “tecnica”. Rinviando ad altri scritti (vedi G. Amendola, Fine rifiuto dopo recupero: quando si verifica veramente?, ottobre 2016) per approfondimenti, ...

Uccide la moglie a coltellate e fugge per ore - poi accerchiato si costituisce Videoscheda : Maurizio Quattrocchi, 47 anni, arrestato dopo ore di fuga. Zinaida Solonari, 36 anni, moldava, da qualche giorno era andata a stare con le tre figlie dalla sorella, a causa dei dissidi con il coniuge. Lui l’ha aspettata al cancello e l’ha aggredita

Sparatoria Trieste - la dinamica del duplice omicidio dei poliziotti : “Sono stati i due fratelli a chiamare la polizia. Killer voleva costituirsi” : “È una vicenda che lascia sconcertati e allibiti tutti”. È questa la dichiarazione ufficiale del procuratore della Repubblica di Trieste Carlo Mastelloni. Il capo degli inquirenti tristini sta seguendo dal suo ufficio le indagini sulla tragica Sparatoria avvenuta in questura che è costata la vita a due agenti. Nella prima serata si è concluso l’interrogatorio del fratello dell’uomo che ha sparato, cioè Alejandro Augusto ...

Lampedusa - sbarco nella notte. “Io - riportato indietro 3 volte dalla mafia” : così i migranti in Libia chiamano la guardia costiera di Tripoli : Sono intirizziti da tre giorni di mare e dalla pioggia che spazza la banchina, quando alle 23,37 il primo di loro mette il piede sul molo Favaloro. Alla fine a scendere dalla motovedetta della guardia costiera saranno 69, i protagonisti dell’ultimo sbarco silenzioso a Lampedusa. Sessantasette uomini e due donne arrivati sani e salvi a una manciata di minuti dal 3 ottobre, la notte in cui l’isola delle Pelagie ricorda la strage del ...

Maltempo : scatta l'allerta gialla in Campania - rischio frane in costiera e a Sarno : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo, a partire dalle ore 20 di...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini è deciso a non farli entrare. Chi vuole tenere fuori (costi quel che costi) : Il Grande Fratello Vip sta per tornare con tante novità, prima tra tutte quella che riguarda la conduzione. Il reality, infatti, non sarà più affidato a Ilary Blasi che ha rinunciato per i troppi impegni di lavoro. Al timone del programma, però, ci sarà un nome da sempre legato al reality. Sarà Alfonso Signorini il conduttore del Grande Fratello Vip e ora il direttore di Chi sta lavorando per creare la squadra giusta. Pian piano Signorini sta ...

Chi aiuta al suicidio non è sempre punibile - dice la Corte costituzionale : La Consulta si è espressa sul caso di Marco Cappato, sotto processo per avere aiutato a morire Fabiano Antoniani, in arte Dj Fabo