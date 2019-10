Governo | il Ministro Luigi Di Maio | i voti per la vita del Governo l’ha il M5s e senza di

Carcere agli evasori - Bonafede : “C’è accordo di Governo. Gualtieri? Totale convergenza col ministro” : “Per il Carcere ai grandi evasori c’è un accordo di governo. Confermo che è in cantiere una proposta, alcuni punti li ho scritti io. Gualtieri ha smentito? Non mi pare, la domanda è stata posta male. Col ministro c’è Totale convergenza, sta lavorando bene nel contrasto all’evasione”. A dirlo, a Marsala, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, dopo il botta e risposta di ieri a distanza con il titolare del ...

Il decreto Clima giovedì in Cdm - il ministro Costa : "Testo condiviso dal Governo" : “Al lavoro per gli ultimi ritocchi al decreto Clima che, possiamo finalmente dirlo ufficialmente, domani sarà discusso in consiglio dei Ministri”. Lo annuncia su facebook il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “Stiamo lavorando per armonizzare il testo iniziale con la legge di Bilancio e con il collegato ambientale - ha spiegato - che sarà una legge collegata alla Stabilità tutta dedicata ...

Questo Governo durerà fino a fine legislatura - dice il ministro D'Incà : “In un mese abbiamo tagliato i parlamentari e evitato l'aumento dell'Iva: mi pare si stia lavorando bene. Sono estremamente fiducioso, Questo governo durerà fino a fine legislatura. E possiamo già fare altri passi”. In un'intervista al Corriere della Sera il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà (M5s) si dichiara soddisfatto del voto sul taglio dei parlamentari, provvedimento in cui, sottolinea, “il gruppo del ...

Governo - ministro De Micheli : 'Ereditato conto salato - non riusciremo a fare tutto' : Tra le definizioni che si erano date al nuovo Governo sostenuto da una maggioranza formata da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico c'era quello di "esecutivo di responsabilità". Il riferimento era relativo al fatto che andavano superate ruggini politiche in nome della necessità di dare al popolo italiano una conduzione che potesse varare la nuova legge di Bilancio. Proprio la Manovra economica è stata oggetto di alcune dichiarazioni del ...

Giuseppe Conte - gira una voce : crisi e nuovo premier. Parla un ex ministro : "Forza Italia nel Governo" : La vera paura di Giuseppe Conte non è solo che Matteo Renzi faccia cadere il governo, ma che completi l'opera eliminando semplicemente il premier, sostituendolo. Sono giorni turbolenti a Palazzo Chigi, l'avvocato è chiamato a rispondere alle quotidiane "provocazioni" del fresco leader di Italia Viva

Roma, 3 ott. (AdnKronos) – "Esprimiamo vicinanza al ministro Fioramonti. Quando i figli vengono tirati in mezzo alla polemica che politica non è vuol dire che si è superato un limite che non andrebbe mai valicato. Quello contro il ministro è fango inaccettabile. Gli attacchi personali sono l'ultimo rifugio dei vili. Qualsiasi atto comunicativo che non rispetti il diritto alla privacy dei minori è oltraggio intollerabile a ciò ...

"Voglio confermare che abbiamo sterilizzato l'aumento dell'Iva. Ma non ci acContentiamo di questo". Così in conferenza stampa Giuseppe Conte, dopo l'approvazione della Nota di aggiornamento del documento di Economia e Finanze, varato dal Consiglio dei ministri. E il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha illustrati i numeri su cui si baserà la prossima legge di Bilancio.

In Israele il primo ministro uscente - Benjamin Netanyahu - ha ricevuto l’incarico di formare un nuovo Governo : Mercoledì il presidente israeliano Reuven Rivlin ha affidato l’incarico di formare un nuovo governo al primo ministro uscente, il conservatore Benjamin Netanyahu. La decisione di Rivlin è stata annunciata dopo il fallimento dei negoziati tra Netanyahu e Beny Gantz, leader

Ambiente : assessore veneto a ministro - proposte Governo mettono a rischio l'economia (2) : (AdnKronos) - “Una penalizzazione del diesel, aggiunta alla penalizzazione collegata ai veicoli a benzina data dalla ecotassa introdotta quest'anno, sarebbero misure devastanti per la nostra economia. Allo stesso modo anche l'eliminazione dei benefici per autotrasportatori e agricoltori avrebbe cons

Governo : papà Di Battista contro Spadafora - ‘è Dc - nel M5S per fare ministro’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – Dopo Barbara Lezzi, Vittorio Di Battista. L’intervista del ministro grillino Vincenzo Spadafora, ieri sulle pagine del Corriere della Sera, fa infuriare anche il padre di Alessandro Di Battista, ex deputato ma tra i volti più noti del Movimento. “Se non fosse stato (???) del Movimento, il ministro Spadafora cosa sarebbe stato, un democristiano? Macché, il ministro Spadafora non ‘sarebbe ...

Governo - chiesti a Ministro Bellanova più migranti - Fusaro : 'Vogliono schiavi da sfruttare' : Il primo Governo Conte era quello dell'avvocato del popolo (come lui stesso si è autodefinito), del Movimento Cinque Stelle, ma anche di Matteo Salvini e della Lega. Da Ministro dell'Interno il numero uno del Carroccio si era battuto affinché si mettesse in pratica la politica dei porti chiusi e si arrivasse all'approvazione delle nuove norme dei decreti sicurezza di stampo leghista, con particolare riferimento a ciò che concerneva ...

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è detto pronto a formare un Governo di unità nazionale con il centrista Benny Gantz : Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto – dopo il risultato delle elezioni di martedì, in cui la sua coalizione ha ottenuto 55 seggi in Parlamento su 120, sei in meno di quelli necessari per governare – è necessario formare

Roma, 17 set. (AdnKronos) – "Di Maio ministro vinavil, incollato alla poltrona". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook