Caso Prati | Massimo Giletti | Perché se uno è sotto testata giornalistica sfrutta al

Caso Prati - Simona Ventura fa una rivelazione importante : Simona Ventura parla per la prima volta del Caso Mark Caltagirone e fa delle rivelazioni su Pamela Prati. La conduttrice ha rilasciato un’intervista a Non è l’Arena, svelando alcuni retroscena dell’affaire che ha appassionato milioni di italiani negli ultimi mesi. Super Simo ha confessato di essere stata contattata da Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, ex agenti della Prati, subito dopo l’addio a Gerò Carraro, per ...

Massimo Giletti - presunta frecciatina a Barbara d'Urso sul Caso Prati : 'È inaccettabile' : Ieri sera, in prime time su La7, è tornato in onda il talk-show Non è L'Arena condotto da Massimo Giletti che, per l'occasione, ha ospitato in studio la protagonista del caso mediatico di questi mesi: Pamela Prati. La showgirl è tornata in televisione per raccontare la sua versione dei fatti dopo essere stata in silenzio per un po' di tempo, evitando di intervenire su quanto accaduto. Nel corso dell'intervista, il conduttore piemontese ha ...

Caso Prati - Massimo Giletti sbotta : «Chi si vanta di essere sotto testata giornalistica deve essere serio. Si possono perdere mesi di programmi tv con il nulla?» : Massimo Giletti - Non è l'Arena Nella prima puntata stagionale di Non è l’Arena, Massimo Giletti ha affrontato l’ormai noto Caso Pratiful, ospitando in studio la vera protagonista, vittima o carnefice che sia, della vicenda: Pamela Prati. Ripercorrendo tutto il fattaccio, il conduttore ne approfitta e in diretta si scaglia apertamente contro chi a detta sua ha strumentalizzato il tutto al solo scopo, evidentemente, di fare ...

Caso Prati - spunta un nuovo documento inedito : Il Caso Prati si arricchisce di nuovi colpi di scena annunciati da Massimo Giletti che, dopo Barbara D’Urso, ha deciso di occuparsi del finto matrimonio della soubrette con Mark Caltagirone. Intervistato dall’Adnkronos, il giornalista ha svelato che Pamela Prati, dopo un lungo silenzio, sarà ospite di Non è l’Arena. La showgirl, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe dovuto rilasciare un’intervista a Verissimo, poi ...

Il Caso Pratiful continua (in tv) : Pamela Prati ospite di Giletti a Non è l'Arena : Se pensavate che il calo di ascolti fatto registrare da Live - Non è la d'Urso nella prima puntata, nella quale sono state ospitate in studio Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, potesse porre la parola fine al caso Pratiful, almeno in televisione, vi sbagliavate. Infatti se ne continuerà a parlare non soltanto nel talk di prime time di Barbara d'Urso, in onda su Canale 5, ma anche su La7. Proprio così: Pamela Prati sarà ospite di Massimo ...

“Live – Non è la D’urso” – Seconda edizione. La prima puntata del 15 settembre 2019 riparte dal Caso Prati. : Live – Non è la D’Urso, al via la Seconda edizione del talk di Barbara D’Urso. Una sorta di Domenica Live, che tornerà dalla prossima settimana a partire dalle 17:25 e con una nuova formula, in prima serata, adattandone nome, scenografia ma non stile e temi. In più si sono aggiunte le sfere di confronto, […] L'articolo “Live – Non è la D’urso” – Seconda edizione. La prima puntata del 15 settembre 2019 riparte dal caso ...

Live Non è la d'Urso/ Anticipazioni : Mickey Rourke e il Caso Pratiful da Carmelita : Live Non è la d'Urso, ospiti e Anticipazioni prima puntata: Carmelita torna con la seconda stagione del suo fortunato show che si sposta alla domenica sera.

Pamela Prati - il Caso Mark Caltagirone diventa una canzone : Pamela Prati è pronta per tornare a parlare di Mark Caltagirone. Questa volta, però, lo farà lanciando la canzone “Coràzon de Vacaciones“, che racconterà le sue vicende sentimentali dell’ultimo anno. Basta presenze nei salotti televisivi e interviste ai settimanali di gossip. Ora la showgirl sarda ha deciso di utilizzare la musica per affrontare i demoni legati alla storia del matrimonio con l’inesistente Mark. In questi ...

Pamela Prati trasforma il Caso Mark Caltagirone in una canzone : Corazón de vacaciones : trasformare il dolore in una hit musicale? Pamela Prati ci ha pensato e oggi sta prendendo forma un progetto che certamente avrà un seguito di discussioni. Il settimanale Spy rivela work in progress per la soubrette che pochi mesi fa è stata al centro del caso più discusso dell'anno legato al matrimonio sull'inesistente Mark Caltagirone.Secondo le informazioni trapelate sul brano, si intitolerà Corazón de vacaciones e sarà pubblicato ...

Pamela Perricciolo - nuove rivelazioni sul Caso Prati-Caltagirone : Vi ricordate come è finito il caso Prati? Pamela Perricciolo, Pamela Prati e Eliana Michelazzo si sono accusate a vicenda, senza dare una spiegazione ben chiara di quanto successo. Con l’inizio della nuova stagione televisiva, però, l’attenzione si riaccende e tutte e tre sono pronte a rilasciare nuove dichiarazioni. Le più attese forse quelle della Perricciolo che, stando alle dichiarazioni delle altre due, sarebbe la principale artefice del ...

Barbara D'Urso : "Live Non è la D'Urso? Anche prima del Caso Prati siamo stati ben oltre l’obiettivo di share prefissato" : Barbara D'Urso, intervistata da 'La Freccia', ha confermato di essere particolarmente felice del successo di 'Live Non è la D'Urso', un format originale, inventato da zero, frutto del lavoro con l'autore storico, Ivan Roncalli. Un esperimento riuscito (ben oltre gli obiettivi di share prefissati da Mediaset) con una seconda stagione, presumibilmente alla domenica sera, contro le corazzate Fazio, Giletti e la fiction di Rai1:prosegui la ...

Verissimo - Silvia Toffanin : "Il Caso Prati-Caltagirone? Se ci sono novità tornerò a parlarne" : Manca ormai poco al ritorno del programma di Silvia Toffanin, Verissimo, in tv. La nuova stagione televisiva di Canale 5 sta per debuttare, e con essa ritorneranno in onda anche i programmi più amati dai telespettatori della rete.A tal proposito, intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, anche Silvia Toffanin ha voluto tornare a parlare del caso Pamela Prati, con il quale il programma si è concluso all'inizio dell'estate, spiegando ...

Eliana Michelazzo - dopo il Caso Pamela Prati trova l’amore : chi è il nuovo fidanzato : dopo lo scandalo “Prati Gate”, quindi le bugie, le lacrime e la confessione a Live non è la D’Urso e il finto matrimonio con il finto Simone Coppi, Eliana Michelazzo ha trovato l’amore. La Michelazzo può quindi ricominciare da zero, ma questa volta con una persona in carne ed ossa al suo fianco. Tutto vero stavolta: è lei che lo mostra orgogliosa sui social con tanto di dedica e tag. “Non servono parole… Basta poco per sentirsi sereni”, ...

Eliana Michelazzo - dopo il Caso Prati svela il nuovo amore su Instagram : È ora di mettere la parola fine alla lunga storia fatta di menzogne e sofferenze per Eliana Michelazzo. La donna, coinvolta nel caso Pamela Prati, si sta godendo le ultime settimane d’estate con un uomo (vero) al suo fianco, e lo svela ai suoi follower. La sua è stata una vicenda molto travagliata, che ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo per molti mesi. Barbara D’Urso ha infatti raccontato tutta la storia a Live – ...