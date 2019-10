Campidoglio | inizia ultima fase restauro pavimentazione Area Sacra largo Argentina

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Roma – Aperto oggi il cantiere per completare gli interventi didellaantica nell’archeologica di. Verrà ricomposta ladi età domizianea di fronte al Tempio C, uno dei quattro templi della celebrerisalente alla prima età della Repubblica. Riposizionata la, si darà seguito agli ultimi interventi a chiusura del cantiere, prevista per la fine del 2019. Quest’ultimo step di lavori prevede la ricomposizione alla quota originaria di circa 150 blocchi in travertino. I blocchi, saranno posizionati sopra a una nuova struttura metallica, idonea per un’archeologica e appositamente concepita per consentire una chiara lettura della stratificazione storica. Questaè stata preceduta da una intensa attività di scavi e di indagini archeologiche finalizzate alla redazione del progetto die di ...

Peppino_Lauria : @virginiaraggi @matteosalvinimi Virginia, inizia a sgombrare il Campidoglio!! - lucio_funk : RT @piovonorane: Con B. si stavano tutti annoiando, meno male che ora è arrivata Meloni che non parla di tasse ma di poltrone e alla gggent… - piovonorane : Con B. si stavano tutti annoiando, meno male che ora è arrivata Meloni che non parla di tasse ma di poltrone e alla… -