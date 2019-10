Beatrice Venezi presenta My Journey – Puccini’s Symphonic Works | “Puccini fu il più

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 21 ottobre 2019)rilascia il 18 ottobre l'album My, un lavoro che si rivolge prevalentemente agli appassionati di musica classica. Forbes l'ha inserita nel 2018 tra i 100 under 30 più influenti del momento nella sezione L’Italia dei giovani leader del futuro e lei aveva commentato: "Non me lo aspettavo, l’ho scoperto da un tag su Facebook mentre ero in Croazia per un Falstaff". Il più giovane direttore d'orchestra donna rilascia un disco al quale tiene molto, ispirato alla musica di Puccini. Perché proprio Puccini? "Sono nata a Lucca", racconta, "e condivido i Natali con Puccini". Myè stato registrato, tra l'altro, proprio al teatro di Lucca. "Dandy e grande amante delle donne, delle barche e delle auto veloci, fu il più avanti di tutti: il primo influencer, l’inventore, tra le altre cose, dei product ...

