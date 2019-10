Programmi TV di stasera | lunedì 21 ottobre 2019 Su Rai2 Mara Venier a «Stasera tutto è

Programmi TV di stasera - domenica 20 ottobre 2019. Su Rai3 la finale de «Il Borgo dei Borghi» : Camila Raznovich Rai1, ore 21.25: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore - 1^Tv Fiction di Francesco Amato del 2019, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice. Prodotta in Italia. Rione Serra Venerdì: Il passato torna prepotentemente nella vita di Imma Tataranni attraverso un delitto che la scuote. In un appartamento della città vecchia viene ritrovato il cadavere di Stella Pisicchio, sua compagna di banco al liceo. Oltre ...

Programmi TV di stasera - sabato 19 ottobre 2019. Su Italia1 «Cicogne in missione» : Cicogne in missione Rai1, ore 21.25: Ulisse – Il piacere della scoperta Alberto Angela presenta una nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, la trasmissione dedicata alla storia, all’arte e alla cultura. La quarta puntata della serie sarà dedicata alla Sicilia del Gattopardo, un viaggio nei luoghi evocati dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e dal capolavoro cinematografico di Luchino Visconti. Alberto Angela ...

Programmi TV di stasera - venerdì 18 ottobre 2019. Su Rai3 Antonio Albanese in «Contromano» : Contromano Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show Sesta puntata della nuova edizione dello show condotto da Carlo Conti in cui 13 vip si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Flora Canto sarà Anna Oxa, Sara Facciolini se la vedrà con Malika Ayane, Eva Grimaldi prenderà le sembianze di Sophia Loren, Jessica Morlacchi si metterà nei panni di Christina Aguilera, Lidia Schillaci ricorderà il mito di Maria ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 16 ottobre 2019. Su Rai1 «The Help» : The Help Rai1, ore 21.25: The Help Film di Tate Taylor del 2011, con Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Octavia Spencer. Prodotto in Usa/Emirati Arabi Uniti. Durata: 139 minuti. Trama: Nel Mississippi, durante gli anni Sessanta, Eugenia Skeeter Phelan, una ragazza di Jackson, nel sud dello stato, dopo aver terminato gli studi ha l’intenzione di divenire un giorno scrittrice e raccontare la storia delle ...

Programmi TV di stasera - martedì 15 ottobre 2019. Su Canale5 Naomi Watts in «Il Libro di Henry» : The Book of Henry Rai1, ore 20.35: Qualificazione Europei 2020: Liechtenstein vs Italia Archiviata la qualificazione da record, con sette vittorie e su sette e l’Europeo 2020 diventato realtà nella serata dell’Olimpico, l’Italia è attesa dall’ottavo impegno del girone, a Vaduz, contro il Liechtenstein. La tentazione del CT Mancini, anche per ringraziare il gruppo che ha conquistato la rassegna continentale con tanto ...

Programmi TV di stasera - lunedì 14 ottobre 2019. Su Rai2 Casalegno e Tavassi a «Stasera tutto è possibile» : Stefano De Martino Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – La danza del gabbiano - Replica Film tv di Alberto Sironi del 2011, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Un Montalbano disilluso, alzato di prima mattina, assiste sulla spiaggia alla morte di un gabbiano, notando che l’agonia assomiglia ad una danza. Ma il tempo stringe, e Montalbano si reca in commissariato, dove il proprietario di alcuni pescherecci ...

Programmi TV di stasera - domenica 13 ottobre 2019. Giorgia Meloni da Giletti : Giletti Rai1, ore 21.25: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore - 1^Tv Fiction di Francesco Amato del 2019, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice. Prodotta in Italia. Maltempo: Una giovane giornalista, Donata Miulli, si presenta ad Imma affermando di essere in possesso di informazioni scottanti sul candidato alla Presidenza della regione Basilicata, l’onorevole Lombardi, di cui è anche stata amante. lmma la ascolta e la ...

Programmi TV di stasera - sabato 12 ottobre 2019. Su Rai3 nuovo appuntamento con «Le Ragazze» di Gloria Guida : Gloria Guida Rai1, ore 20.35: Euro 2020: Italia-Grecia Il conto alla rovescia verso Euro2020 può cominciare: in uno Stadio Olimpico che viaggia verso il tutto esaurito, l’Italia, che per l’occasione indosserà una speciale maglia verde (utilizzata finora solo in un’altra circostanza, nel 1954, sempre a Roma) ispirata al “Rinascimento” del nostro calcio, affronterà la Grecia nel settimo incontro del proprio girone di ...

Programmi TV di stasera - venerdì 11 ottobre 2019. Su Rai3 Toni Servillo in «Lasciati andare» : Veronica Echegui e Toni Servillo in Lasciati andare Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show Quinta puntata della nuova edizione dello show condotto da Carlo Conti in cui 13 vip si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Flora Canto se la vedrà con Orietta Berti, Sara Facciolini sarà Cher, Eva Grimaldi ricorderà la musica disco dei Boney M., Jessica Morlacchi avrà le sembianze di Mina, Lidia Schillaci sarà ...

Programmi TV di stasera - giovedì 10 ottobre 2019. Sul Nove «Pietro Maso – Io ho ucciso» : Pietro Maso - Io ho ucciso Rai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 5 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Cosimo Alemà del 2019, con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Rocio Muñoz Morales, Gianmarco Pozzoli. Prodotta in Italia. I figli di Deva: L’omicidio di una donna di Deva, tornata a San Candido per cercare suo figlio, mette a dura prova Francesco che, proprio come lei, sta cercando il suo bambino. Le indagini portano alla ...

Programmi TV di stasera - martedì 8 ottobre 2019. Sul Nove «Il supplente» è Massimo Giletti : Massimo Giletti Rai1, ore 21.25: La Strada di Casa 2 - 1^Tv Fiction di Riccardo Donna del 2019, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini. Prodotta in Italia. Trama: Mentre Lorenzo segue le tracce di Davide, scomparso dopo un avvistamento in autogrill, Fausto e Gloria, preoccupati per Milena, la trovano coinvolta in un tragico incidente. Operata d’urgenza in ospedale, si scopre che Milena riporta dei segni sul collo ...

Programmi TV di stasera - lunedì 7 ottobre 2019. Su La7 al via la quindicesima stagione di «Grey’s Anatomy» : Ellen Pompeo è Meredith in Grey's Anatomy Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – La pista di sabbia - Replica Film tv di Alberto Sironi del 2008, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Un cavallo massacrato viene a morire proprio sulla spiaggia sotto la casa di Montalbano, il commissario inizia una indagine nel mondo delle corse di cavalli, quelle eleganti organizzate dalla nobiltà, ma soprattutto quelle ...

Programmi TV di stasera - domenica 6 ottobre 2019. Bonolis da Fazio - Meloni dalla D’Urso - Salvini da Giletti : Giorgia Meloni e Matteo Salvini Rai1, ore 21.25: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore - 1^Tv Fiction di Francesco Amato del 2019, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice. Prodotta in Italia. I giardini della memoria: In una gravina appena fuori Matera viene ritrovato il cadavere mummificato di Domenico Grieco, un noto architetto scomparso nel nulla quindici anni prima. Imma non è del tutto convinta si tratti di un ...