Napoli | la vittoria della fiducia | adesso testa alla Champions League

LIVE Napoli-Hellas Verona 2-0 calcio - Serie A in DIRETTA : la doppietta di Milik firma la vittoria. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ Fine della partita, Napoli batte il Verona 2-0. 91′ Giallo per Mertens per un entrata in ritardo su Lazovic. 90′ Ci saranno 3 minuti di recupero. 89′ Cross di Salcedo, manca il controllo Meret e Tutino non riesce a trovare la porta completamente sguarnita. 87′ Gestisce ora palla il Napoli, cercando di far scorrere il tempo. 85′ Fuorigioco di Lazovic ...

Il Napoli ritrova Milik e la vittoria : doppietta e Verona al tappeto 2-0 : A sei punti dalla Juventus e a cinque dall'Inter, il Napoli riparte con la rincorsa ai primi posti della classifica in un ciclo intensissimo da cui Ancelotti vuole risposte, risultati e...

Genk - Mazzù e Uronen in conferenza : “Servirà equilibrio contro il Napoli - la vittoria è possibile daremo tutto per vincere. Ancelotti? Ammiro il suo curriculum. Su Mertens e Koulibaly…” : La conferenza stampa del tecnico del Genk Mazzù accompagnato da Uronen Champions League – Genk-Napoli, la gara si svolgerà in Belgio alle ore 18:55. Il tecnico del Genk Felice Mazzù, ha parlato in conferenza stampa accompagnato da un calciatore Jere Uronen. La conferenza stampa Felice Mazzù Un giocatore che hai voglia di incontrare? “Il Napoli è tra le migliori squadre d’Europa, ha tante stelle e noi dovremo ...

Napoli-Brescia – GdS : “Vittoria non meritata. Troppa sofferenza al San Paolo. In Belgio bisogna vincere senza se e senza ma” : Napoli-Brescia – Dura l’analisi de La Gazzetta dello Sport che giudica non merita la vittoria del Napoli al San Paolo contro il Brescia di Corini. Napoli-Brescia – La rosea fa un’analisi a specchio, da un lato Mertens, Di Lorenzo ed un San Paolo finalmente pieno a spingere gli azzurri. Dall’altra un secondo tempo che suscita parecchi interrogativi. protanista Vittoria non meritata “Tre punti, un San ...

Napoli - vittoria e sofferenza : Mertens-Manolas - Brescia ko. Torna al gol Mario Balotelli : Sofferto riscatto del Napoli, che al San Paolo piega per 2-1 il Brescia nel 'lunch match' della 6/a giornata e prova a tenere il passo di Inter e Juventus. Llorente e compagni sono ora a -6 dall'Inter e -4 dalla Juve. Gli Azzurri si mettono così alle spalle la sconfitta contro il Cagliari, anche se

Napoli - chiuso il parcheggio dell'amore al Parco San Paolo : «È la vittoria dei cittadini» : Il parcheggio dell?amore al Parco San Paolo ha le ore contate. Dopo le proteste e le richieste d?intervento dei cittadini, l?area di sosta tra il liceo Labriola e la chiesa di San...

Napoli - incidente nel tunnel : chiusa la Galleria della Vittoria - grave ciclista : Un ciclista è stato tamponato da un' auto poco prima delle 14 nella Galleria Vittoria, a Napoli. L' uomo è stato trasportato all'ospedale...

Napoli - incidente nel tunnel : chiusa la Galleria della Vittoria - grave motociclista : Napoli, la Galleria della Vittoria è chiusa nei due sensi da circa un quarto d'ora per un grave incidente stradale. Un motociclista è ricoverato in ospedale in gravi...

Moggi : “Contro il Liverpool il Napoli ha dato spettacolo. Ha voluto fortemente la vittoria” : Nella sua consueta rubrica su Libero, Luciano Moggi parla delle italiane impegnate in Champions. L’inizio è stato stentato per tutte, scrive, tranne per il Napoli, che definisce “ottimo” nella vittoria contro il Liverpool campione d’Europa. Il Napoli “ha dato spettacolo”, scrive, “ha voluto fortemente la vittoria” e l’ha ottenuta con i gol di Mertens e Llorente. “Una prova di forza e ...

Ranking Napoli - la vittoria sul Liverpool spinge gli azzurri tra le grandi [FOTO] : Ranking Napoli, la vittoria sul Liverpool spinge gli azzurri tra le grandi del Calcio europeo. E ora il club di De Laurentiis mette nel mirino l’altra italiana davanti Ranking Napoli, la vittoria sul Liverpool spinge gli azzurri tra le grandi, con 6mila punti che fanno la differenza. Il club partenopeo comincia nek migliore dei modi la stagione europea con una vittoria importante contro i campioni in carica. vittoria che vale agli ...

Napoli - l’ex allenatore azzurro Reja è fiducioso : “Vittoria meritata - lo scudetto è possibile” : “Il Napoli è l’unica squadra in Champions insieme allo Slavia Praga ad essermi piaciuto. Gioca un calcio armonico, ha acquisito consapevolezza rispetto allo scorso anno e ha meritato di vincere contro il Liverpool”.Queste le parole di Edy Reja, ex allenatore dei partenopei e commissario tecnico dell’Albania ai microfoni di Radio Marte. Reja analizza anche la prestazione dei singoli: “Lozano devo ancora vederlo ...

Libero : al Napoli non serve la partita perfetta per battere il Liverpool. Vittoria voluta : Su Libero Claudio Savelli mette a confronto la prestazione dell’Inter contro lo Slavia Praga e quella del Napoli contro il Liverpool. La squadra di Antonio Conte ha approcciato la partita di Champions come se avesse già vinto prima di giocarla. L’esatto opposto di quanto vuole il tecnico e soprattutto di quello che l’Inter può permettersi alla luce dell’impegno di sabato, il derby. “L’Inter deve andare sempre a ...

Napoli-Liverpool - Ancelotti commenta la vittoria : il tecnico svela cosa ha detto a Klopp. Siparietto su Meret : “Con il Liverpool è sempre difficile, fino all’ultimo. C’era da fare una partita di sacrificio, senza perdere. Abbiamo provato a forzare la giocata, verticalizzando di più su Lozano. La partita è stata sempre in equilibrio, la squadra mi è piaciuta molto”. Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Liverpool in Champions League. “Soprattutto nel ...

Napoli-Liverpool - Mertens : “Vittoria importante - abbiamo dato tutto. Non ci fermiamo” : “Oggi era importante, abbiamo dato tutto e quando prendi tre punti così ti fanno bene”. Così Dries Mertens, attaccante del Napoli, commenta ai microfoni di Sky la vittoria contro il Liverpool in Champions League. “La vittoria non vuol dire niente se non continuiamo così, anche il Salisburgo è forte. Ha vinto 6-2 e lo scorso anno abbiamo perso in Austria. Quindi dobbiamo far bene anche nella prossima partita”, ha ...