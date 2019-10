Muore per i medici d’infarto ma dopo 45 minuti riuscita e racconta “ho visto cosa ci

Fonte : baritalianews

(Di domenica 20 ottobre 2019) Una luce intensa e mentre camminava verso di essa si sentiva felice. Queste sono le shoccanti rivelazioni di qualche anno fa di un camionista romano Tiziano S. clinicamente morto per iper un infarto ma45miracolosamente risuscitato. L’uomo, un camionista, al ritorno da una commessa fatta a Pescara si era sentito male e aveva capito che c’era qualdi grave che non andava. Fece in tempo a chiamare i soccorsi che arrivarono in pochi. L’uomo era già in arresto cardiaco per un infarto. Idell’ospedale tentarono di rianimarlo ma fu tutto inutile. Come per prassi20senza avvenuta rianimazione l’uomo fu dichiarato morto. Ma45il miracolo, il cuore del giovane camionista riprese pulsare e l’uomo riuscìuna lenta e fatiriabilitazione a riprendersi. L’uomo però raccontò che si ricordava perfettamente...

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #13ottobre 2016 muore Dario #Fo, #artista a 360°, premio #Nobel per la #letteratura.… - simonabonafe : Ogni otto ore una persona muore sul lavoro. Ecco la vera emergenza per tante, troppe, famiglie del nostro paese ma… - Mov5Stelle : ?? | LIVE #Italia5Stelle 2019 Napoli @AlfonsoBonafede: 'In Italia muore una donna ogni 72 ore per #femminicidio. No… -