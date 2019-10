Moto3 | Lorenzo Dalla Porta vince il Mondiale in Australia se… Tutte le combinazioni per

VIDEO GP Giappone Moto3 2019 : Lorenzo Dalla Porta fiero del team con dedica alla nonna : Una vittoria, quella nel Gran Premio del Giappone di Moto3 2019, che Lorenzo Dalla Porta si porterà nella mente e nel cuore davvero a lungo. Il pilota toscano, infatti, domina la prova di Motegi, approfitta del ko del suo rivale Aron Canet e allunga a +47 punti in classifica generale. Il modo migliore per onorare la memoria della nonna scomparsa di recente. Il Portacolori del team Honda Leopard sottolinea anche un tributo alla sua squadra. ...

VIDEO Moto3 - GP Giappone 2019 : gli highlights della gara. Il trionfo di Lorenzo Dalla Porta - cadute per Canet e Arbolino : Lorenzo Dalla Porta vince da campione il GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Motegi, il pilota della Honda Leopard Racing conquista il secondo successo stagionale e, approfittando delle cadute di Aron Canet e di Tony Arbolino, fa il vuoto in classifica generale a tre corse dal termine. Il nostro Portacolori, infatti, può vantare 47 lunghezze di vantaggio sull’iberico e, in vista del prossimo ...

Moto3 - Classifica Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP del Giappone. Lorenzo Dalla Porta in fuga - +47 su Canet : Lorenzo Dalla Porta trionfa a Motegi (Giappone) e, approfittando degli “0” dello spagnolo Aron Canet e di Tony Arbolino, aumenta il proprio vantaggio in maniera considerevole in Classifica generale, Portando il margine nei confronti dell’iberico a 47 lunghezze ed a 68 sul lombardo. Di seguito la Classifica generale aggiornata: Moto3, Classifica Mondiale 2019: la graduatoria dopo il GP del ...

Moto3 - Risultato GP Giappone 2019 : Lorenzo Dalla Porta domina a Motegi! Canet cade e il toscano vola a +47 in classifica : Aron Canet cade, Lorenzo Dalla Porta ringrazia, vince il Gran Premio del Giappone 2019 di Moto3 e scappa via a livello di classifica generale. A tre gare dal temine, infatti, il Portacolori del team Honda Leopard Porta il suo margine di vantaggio sul rivale della KTM Max Racing a +47 punti, mettendosi quindi nella migliore situazione possibile per questo ultimo scorcio di stagione. Il pilota toscano ha disputato una prova di grande maturità, ...

Moto3 - Risultato FP1 GP Giappone 2019 : Lorenzo Dalla Porta cade ma è primo davanti ad Aron Canet - Arbolino 4° : La lotta per il titolo in Moto3 è grande protagonista della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019. Sul circuito di Motegi, infatti, il leader del campionato, Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard), ha chiuso al comando il primo turno con il tempo di 1:57.240, precedendo per 124 millesimi il suo rivale verso il titolo, lo spagnolo Aron Canet (KTM Max Racing). Per il nostro rappresentante, anche un momento pericoloso nel ...

Moto3 - GP Thailandia 2019 : Lorenzo Dalla Porta - è uno strappo fondamentale! 22 punti da gestire su Canet per il sogno iridato : Il Mondiale Moto3 2019 continua a regalare emozioni e colpi di scena ad ogni singolo appuntamento e quest’oggi il Gran Premio di Thailandia potrebbe aver indirizzato la lotta per il titolo iridato verso la Toscana. Lorenzo Dalla Porta infatti ha allungato notevolmente nella classifica generale del Mondiale riPortandosi a +22 sul primo inseguitore Aron Canet e addirittura a +43 su Tony Arbolino, un margine di sicurezza imPortante ma ancora ...

Classifica Moto3 - Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP di Thailandia. Lorenzo Dalla Porta porta il vantaggio a +22 su Canet : Lorenzo Dalla porta riporta a 22 le lunghezze di vantaggio sullo spagnolo Aron Canet nel Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Buriram (Thailandia), l’alfiere del Leopard Racing, giunto secondo, ha approfittato del ritiro dell’iberico e quindi, quando mancano tre round al termine del campionato la Classifica sorride al pilota nostrano. Purtroppo, sale il distacco di Tony Arbolino, giunto 10° e quindo ora a -43. Di seguito la ...

Moto3 - Lorenzo Dalla Porta GP Thailandia 2019 : “Volevo vincere per mia nonna. Un gran risultato in un weekend difficile” : Un GP della Thailandia 2019 da sogno quello di Lorenzo Dalla Porta che oltre all’ottavo podio stagionale vede il proprio vantaggio in classifica nel Mondiale della Moto3 salire a 22 punti sullo spagnolo Aron Canet e a 44 su Tony Arbolino. L’iberico è stato atterrato da una staccata scomposta del sudafricano Darryn Binder mentre il lombardo ha accusato problemi ad un guanto e ora per il titolo la strada diventa decisamente in ...

LIVE Moto3 - GP Aragon 2019 in DIRETTA : warm-up e gara - Lorenzo Dalla Porta e Tony Arbolino si giocano una fetta di Mondiale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Cronaca qualifiche – Programma odierno Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Aragon 2019, valevole per la quattordicesima tappa stagionale del Mondiale Moto3. Al MotorLand va in scena l’ultimo capitolo della lunghissima estate europea prima di volare in Asia per la fase finale del campionato di una classe leggera che sta ...

Classifica Moto3 - Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP di San Marino. Lorenzo Dalla Porta allunga su Aron Canet : La Classifica del Mondiale Moto3 2019 dopo l’odierno GP di San Marino vede allungare in testa l’italiano Lorenzo Dalla Porta, che approfitta del ritiro per problemi tecnici dell’iberico Aron Canet per guadagnare qualche punto e Portarsi a +22. Si avvicina l’altro azzurro Tony Arbolino, terzo a quota 149, a -8 da Canet, che resta secondo, mentre c’è la caduta con sospetta frattura della clavicola per Niccolò ...

Moto3 - GP San Marino 2019 : Lorenzo Dalla Porta - caduta che non ci voleva in qualifica. Servirà la rimonta in ottica Mondiale - Canet spaventa : Le qualifiche del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 della Moto3 hanno riPortato il sorriso in casa Sic58, il team manager Paolo Simoncelli ha potuto emozionarsi vedendo il suo storico pilota giapponese Tatsuki Suzuki centrare la prima pole position della sua carriera proprio sul tracciato intitolato alla memoria del figlio Marco. La battaglia per il titolo Mondiale però si fa sempre più calda e serrata. Durante il Q2, subito dopo ...

