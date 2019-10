È la punizione più geniale dell’anno? Due giocatori in ginocchio davanti alla palla

Fonte : ilfattoquotidiano

Una delle punizioni più geniali dell'anno arriva dal campionato giapponese. L'autore è il brasiliano Douglas Matos, ma con la complicità dei compagni di squadra dello Shimizu S-Pulse: due giocatori si inginocchiano davanti alla palla, in direzione della barriera. Lui calcia e avversari e portiere vengono beffati.

