Costa Concordia | l’eroe Giuseppe Girolamo | «Ha salvato me | mio marito e i nostri tre

Fonte : newscronaca.myblog

(Di domenica 20 ottobre 2019) La sera del 13 gennaio 2012 Antonella Bologna si trovava a bordo della, il naufragio della nave avvenuto a largo dell’isola del Giglio in Toscana causò la morte di 32 persone. Tra le vitime, il musicista pugliese che suonava durante le traversate della crociera: aveva solo trent’anni, e non sapeva nuotare. Prima di morire si è reso però protagonista di un atto di eroismo, raccontato per la prima volta dalla superstite a Italia Sì, nella puntata in onda sabato 19 ottobre 2019. La donna si trovava sulla nave in compagnia di suo, Sergio Leonardi, e dei figli gemelli di tre anni e mezzo: “Abbiamo sentito uno scossone e ho detto subito a mioche avevamo preso uno scoglio ma lui non mi ha creduto. C’è stato un black out, siamo andati in cabina per prendere dei maglioni nel buio. La luce è tornata, ci hanno fatto scendere al ponte ...

