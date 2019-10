Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 ottobre 2019)per l’Italia ha sistematicamente falsificato leper nascondere le sue “gravissime inadempienze” agli obblighi nei confronti della legge e dello Stato. Sono accuse pesantissime quelle messe per la prima volta nero su bianco dalladi Genovala concessionaria della famiglia Benetton. L’atto di accusa, pubblicato dalla Stampa in edicola domenica 20 ottobre, è contenuto nella richiesta di misure cautelari a carico di 9 dirigenti e ingegneri della società e dellallata Spea Engineering, che sono state eseguite nelle scorse settimane per l’accusa di aver compilato falsi report sulla sicurezza di alcuni viadotti. Iltore Walter Cotugno, nell’atto depositato al tribunale del Riesame, dipinge infatti un quadro “sistemico”, come mai si era visto in precedenza. “Dalledell’emergono ...

Cascavel47 : Autostrade, la procura: “Sistema di falsificazione delle carte e contro inchiesta dopo il crollo del Morandi”… - TutteLeNotizie : Autostrade, la procura: “Sistema di falsificazione delle carte e contro inchiesta dopo il… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Autostrade, la procura: “Sistema di falsificazione delle carte e contro inchiesta dopo il crollo del Morandi” https://… -